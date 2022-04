Un partenariat public-privé pour la place du Centre à Ottignies

Depuis décembre dernier, la Ville est propriétaire de tout l’îlot où se trouvent le pub et l’Espace public numérique. Soit plus de 25ans après la première acquisition.

"Vous avez la maîtrise foncière. La Ville va pouvoir se substituer à un promoteur privé et mettre en œuvre ce qu’elle entend comme centre-ville" , s’est réjoui le conseiller.

La bourgmestre a toutefois prévenu qu’un partenariat public-privé sera mis en place, "pour avoir un partenaire ayant les reins assez solides" pour réaliser le projet. Et Jacques Otlet d’intervenir: "J’espère que vous ne vous ferez pas piéger par un promoteur qui entendra rentabiliser son investissement."

Un cahier des charges pour un appel à intérêt d’un promoteur va être rédigé sur base d’un sondage et des ateliers participatifs réalisés en 2021 et des réflexions des services de la Ville. Car la Ville a mis en place un processus participatif pour réfléchir au futur de la place qui n’est quasiment qu’un parking.

Il ressort du sondage, auquel ont participé plus de 500 personnes, qu’un désir de davantage d’horeca, de commerces surtout alimentaires et de proximité de type boulangerie, épicerie mais aussi d’équipement de la personne et de la maison se fait sentir. Les gens y verraient aussi un espace vert et un espace ludique. "Au niveau du stationnement, c’est en demi-teinte: autant de gens veulent davantage de places que moins. La demande de stationnement pour le vélo est toutefois forte" , a précisé Julie Chantry.

Les conclusions des ateliers participatifs sont en cours de finalisation.

PCAR du Douaire: l’attente «interminable» de l’avis du fonctionnaire délégué

Il a aussi été question du PCAR du Douaire et du schéma général du centre-ville qui doivent baliser les aménagements futurs sur le site du Douaire et alentours. "Nous sommes toujours dans l’attente, interminable, de l’avis du fonctionnaire délégué qui est indispensable avant de soumettre le projet à l’adoption provisoire par le conseil. Cela fait plus d’un an que l’avis a été demandé" , a soufflé l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir).

Et la bourgmestre de souligner qu’après adoption par le conseil, il y aura une enquête publique. Et il y a un risque qu’elle se tienne pendant l’été. "Mais ce ne serait pas de notre volonté, car on a envie que ce projet soit bien suivi par la population" .