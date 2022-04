Oui, 20 bonnes réponses sur 30 peuvent valoir un 10/20

"Des professeurs de l’enseignement supérieur utilisent diverses méthodes très créatives d’évaluation afin de contourner cette règle de la réussite à 10 sur 20" , a avancé la députée.

"La première fois que je vous ai interpellée à ce sujet, vous m’avez répondu que cela n’existait pas , a lancé Anouk Vandevoorde à l’attention de la ministre de l’Enseignement supérieur de la FWB, Valérie Glatigny (MR). La deuxième fois, vous avez reconnu que ce phénomène avait existé, mais qu’il n’avait plus lieu et était résolu depuis l’an passé. Vous m’obligez aujourd’hui à vous interpeller une troisième fois, car je suis à nouveau sollicitée par de nombreux étudiants qui m’indiquent être toujours concernés par ce problème pour la session d’examen qui se déroulera en mai et juin 2022."

Pour la ministre Valérie Glatigny, il n’y a pas de problème: "Votre question me fait penser à cet adage selon lequel une contre-vérité répétée plusieurs fois devient une vérité, a-t-elle répondu à la députée. Nous avons pris contact avec l’UCLouvain à ce sujet et, en particulier, avec la faculté de psychologie. Il n’y a pas, à notre connaissance, de professeur qui fixe la réussite à 14 sur 20."

«Un 10/20 ne signifie pas forcément qu’un étudiant a réussi 50% des questions d’examen»

Il n’est, par contre, pas impossible de trouver des professeurs qui pondèrent les résultats de leurs examens. Que, par exemple, 14 bonnes réponses sur 20 donnent un résultat de 10/20…

"Le seuil de réussite est une notion qui vise à évaluer l’ensemble des connaissances et compétences que l’étudiant doit absolument maîtriser […] pour être en mesure de poursuivre son parcours de formation […] ou pour être diplômé, précise la ministre Glatigny. Une note de 10 sur 20 ne signifie pas forcément que l’étudiant maîtrise 50% de la matière du cours ou qu’il a réussi 50% des questions d’examen. Je regrette à cet égard que vous

(NDLR: la députée Vandevoorde) entreteniez la confusion. Ce serait faire insulte à votre intelligence de penser que vous n’avez pas saisi l’explication formulée à plusieurs reprises. La réussite est à 10 sur 20, mais, pour obtenir cette note, il peut y avoir des modalités particulières. Notons, par exemple, que le principe de pondération des questions existe dans une série d’autres facultés depuis très longtemps et ne contrevient en rien aux règles en vigueur."

«Votre réponse me choque»

« Votre réponse me choque, a répliqué la députée Vandevoorde. Visiblement, vous n’êtes toujours pas à l’écoute des témoignages qui continuent d’affluer au sujet du contournement de cette règle. À titre d’exemple, un examen écrit constitué d’un questionnaire à choix multiple sur la matière contenant 30 questions, dont les modalités d’évaluation établissent le seuil de réussite pour avoir 10 sur 20 à au moins 20 réponses correctes sur 30. C’est un non-sens. Pour un autre cours, le seuil de réussite minimum est fixé à 60%. Cela ne correspond pas aux prescriptions du décret. Certains enseignants vont jusqu’à expliquer leur démarche. L’un d’entre eux estime, par exemple, que le seuil de réussite à 10 sur 20 est ambigu. C’est pourquoi, écrit-il, deux tiers de réponses correctes sont largement considérés comme un indicateur d’acquisition des compétences pour son cours. »