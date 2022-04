Artiste d’Ottignies, 13Mini, est le nouveau visage du rap belge

Sur la cinquantaine de chansons qu’il a mises en boîte ces dix-huit derniers mois, le Brabançon n’en a gardé que dixpour dessiner les contours de son premier EP, Mauvaise réputation . "Rester soi-même à 100%, peu importe ce qu’on dit de toi, c’est la valeur que j’ai voulu partager avec le titre de mon EP. J’y ai regroupé mes chansons les plus introspectives. Toutes racontent des choses que j’ai ressenties ou vécu. Ce disque est un peu la carte de visite de qui je suis et de ce que je sais faire."

En résulte un regard sans détour sur le monde qui nous entoure. "Je suis issu de la classe moyenne et je n’ai jamais manqué de rien, mais la vie est beaucoup moins facile pour quelqu’un qui a un haut potentiel émotionnel. Ça a été une vraie difficulté à surmonter. Parfois, ma vie n’avait pas beaucoup de goût. Mes mots sont ceux d’un ado qui a du mal à gérer ses émotions, d’un jeune adulte qui peine à s’adapter à la société. On n’imagine pas mais nous somme nombreux dans le cas. Je puise aussi mon inspiration de discussions que j’ai avec les gens que je rencontre."

Son écriture franche, un brin vulgaire mais pas trop, trouve écho auprès de son public. "C’est ce qui me fait le plus plaisir, c’est le nombre de gens qui m’ont dit: “J’ai l’impression que tu parles à ma place”. Quand je lis ça, je me dis que j’ai tout gagné" , poursuit le jeune homme qui a commencé à rapper à l’âge de 14ans quand, élève à l’athénée Paul Delvaux, il a découvert l’art du phrasé et de la déclamation. (Lire la suite ci-dessous)

Ci-dessous, le clip (violent) de son deuxième single: La vie qu’on mène

Un style moderne aux influences éclectiques

Entre rap et chanson française, l’univers musical éclectique de 13Mini vous emmène dans un voyage sonore étonnant du jazz au pop rock en passant par le drill des années 40. "Enfant, j’ai été bercé par Barbara, Brel et Brassens que ma mère adorait. Ces artistes m’ont donné l’amour des textes français et ont indéniablement une influence dans ma musique ."

Immense fan de Manu Chao, il est aussi un inconditionnel d’Orelsan et de Josman. "Mais je n’écoute pas uniquement du rap, loin de là, j’aime la musique africaine, américaine… c’est tout ce qui fait ma culture musicale."

Des influences multiples qui amènent une certaine légèreté et de l’optimisme à ses textes empreints de mélancolie. Son flow lancinant entre rap et chanson vous capte dès la première écoute. "Ces sonorités sont aussi une manière de rendre le rap accessible à un plus large public sans perdre la mentalité et le discours que je veux faire passer. J’ai un peu la culture de la chanson efficace, j’adore travailler sur des sonorités qui se retiennent sans pour autant tomber dans le commercial. Quand j’entends Justin Bieber, je kiffe car je perçois toute l’ingéniosité dans la recherche des notes. Amener de la mélodie tout en restant urbain me permet d’ouvrir le champ à des gens qui n’écoutent pas du rap."

À l’Inc’Rock le week-end prochain

Pour pouvoir sortir ce premier disque, le jeune homme a été encadré par une équipe de professionnels du milieu: le label Skinfama et Stoemp Music. "Ces structures assurent la production, la distribution, l’édition et aussi mon booking" , précise Tom Simon qui a aussi travaillé avec le chanteur bruxellois Jali.

La sauce semble en tout cas prendre depuis la sortie de son premier single, Petit con , en février. Ce dernier a généré plus de 50000 écoutes sur les plateformes de streaming et le clip, tourné à Charleroi, a été vu près de 80000 fois sur YouTube.

Vendredi passé, pour son tout premier concert à la Ferme du Biéreau, 13 Mini a fait salle comble. "Il y avait une belle diversité dans le public avec pas mal d’adultes."

Son succès, de Bruxelles et Paris, présage un avenir prometteur pour 13Mini, nouveau visage de la scène du hip-hop en Belgique.

Le rappeur ottintois sera sur la scène Tarmac de l’Inc’Rock le vendredi 6 mai à 22h. Il sera aussi au Botanique le 14 mai.

Pour écouter le premier EP de 13Mini: Mauvaise réputation