Ottignies-Louvain-la-Neuve: le rallye gourmand a attiré 256 personnes

L’échevinat du tourisme organisait dimanche dernier la 2e édition de son rallye gourmand. Cette année, le départ était donné à l’école communale de Jassans (Limelette) et non plus au Bois des Rêves, pour « permettre de découvrir d’autres endroits lors des haltes gustatives », explique l’échevin Benoît Jacob.