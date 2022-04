Le parc de Courbevoie ouvert en juin à Louvain-la-Neuve ?

L’université et la Ville doivent trouver un accord fixant les responsabilités de chacun dans le cadre de la reprise du parc par la Ville. Un engagement formel des parties, avec reprise provisoire, devrait tomber en juin tandis qu’un acte notarié formalisant le tout devrait être signé en septembre.

Le processus, longtemps au point mort, a repris suite à l’épisode tragico-comico-politique de février dernier qui avait failli faire sauter la coalition Écolo-Avenir-PS. Avenir pointait ce dossier comme un des chantiers qui n’avançaient pas, chargeant son partenaire Écolo. Depuis lors, l’ouverture du parc figure parmi les priorités de la majorité.

"Les différents services de la Ville et le collège, nous y avons été en mars pour relever les manquements par rapport au permis du parc. Un dossier a été établi et remis par le collège à l’UCLouvain le 1er avril dernier. L’université s’est engagée à rencontrer le promoteur. Elle l’a fait et elle va revenir avec ses remarques et réponses à toutes nos questions. On ne veut pas acheter un chat même mouillé dans un sac. On veut toutes nos garanties, rassurez-vous" , a expliqué l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir), interrogé sur la question par Stéphane Vanden Eede pour Kayoux (minorité), lors du conseil communal de mardi soir.

Ils ont discuté d’arbres, bancs, bordures, haies, pelouses...

Et l’échevin des Voiries, Hadelin de Beer (Écolo), d’ajouter que "le principal de la réunion a porté sur les arbres, les bancs, les bordures, les haies et les pelouses, etc." pour être bien sûr de savoir de quoi on parlait.

L’ouverture du parc et la reprise en charge par la Ville ne coïncidant pas, la Ville ne souhaite pas que des manquements originels soient mis sur le compte de l’usure, par exemple.

"Mais la discussion n’a pas porté sur les bassins d’orage" , a-t-il enchaîné.

Sur la question de leur prise en charge par la Ville, l’échevin ne fut pas des plus clair mais ils seront bel et bien repris une fois l’acte notarié paraphé.

Quatre bassins d’orage jalonnent en effet le parc. Et Kayoux craint justement que la Ville ne reprenne à sa charge un parc menacé à la moindre précipitation, faisant référence aux inondations qui ont touché, en juin et juillet 2021, le parc et ses alentours, dont le parking RER.

Les bassins sont dimensionnés pour le site de Courbevoie. Or, ils reçoivent aussi les eaux des champs situés de l’autre côté de la N4, fait remarqué Kayoux.

Ce que reconnaît Hadelin de Beer. Mais une fois urbanisé dans le cadre du schéma d’orientation local (SOL) Monnet, le problème ne devrait plus se poser, les entreprises qui s’y installeront devant avoir leur bassin de rétention. Car contrairement à ce qu’on pense, un champ cultivé est aussi imperméable à l’eau qu’un sol de klinkers, a souligné l’échevin.

Un bassin d’orage dans les champs au-delà de la N4? Ville et UCLouvain n’ont pas le même avis

Mais en attendant, pour l’échevin, un grand bassin d’orage doit y être aménagé.

Ce qui n’est pas l’avis de Nicolas Cordier, le responsable du développement urbain et régional de l’UCLouvain que nous avons joint. "Ce sera étudié dans le cadre des développements futurs." Quant aux inondations de juin-juillet, il souligne le caractère exceptionnel des pluies ainsi qu’un site en chantier, "ce qui n’a pas aidé" .

Mais Hadelin de Beer, contacté après le conseil, n’en démord pas: "Il faut trouver une solution intermédiaire. On ne peut pas laisser le risque de voir à nouveau de l’eau inonder le site. On va en discuter."