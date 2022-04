Louvain-la-Neuve veut attirer les touristes d’affaires

La ministre a parcouru "aux pas de course mais agréablement" les points forts du site avant une réunion de travail au Musée L. "Louvain-la-Neuve doit davantage affirmer sa vocation touristique dont le tourisme d’affaires. Il est important de structurer l’offre et de la promouvoir. Et je suis présente aujourd’hui pour voir comment on peut soutenir la démarche" , a-t-elle ajouté.

«Nous avons des arguments pour accroître notre ambition touristique»

De son côté, Nicolas Cordier, le directeur de l’ASBL INESU-Promo et responsable du développement urbain et régional de l’UCLouvain, a précisé qu’aujourd’hui, "nous avons un outil que nous n’avions pas il y a une dizaine d’années. Le Musée Hergé s’est ouvert (en 2009), le Musée L aussi (en 2017). L’offre hôtelière a fortement grandi en peu de temps avec l’arrivée de l’Hôtel Martin’s et du Gîte Mozaïk. Et puis n’oublions pas la présence de la Ferme du Biéreau, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, de l’Aula Magna, des cinémas, du pôle sportif… Nous avons des arguments pour accroître notre ambition touristique. Nous sommes en sortie de crise sanitaire, c’est le moment d’accélérer notre développement touristique. C’est important pour le développement économique de Louvain-la-Neuve et ses environs. Et puis, nous nous devons de faire connaître cette ville exceptionnelle et atypique."

Cette dynamisation passera par le tourisme d’affaires, dites le secteur MICE, pour Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions.

C’est le principal public cible identifié dans une étude, subsidiée par la Région, pour créer un schéma directeur touristique pour Louvain-la-Neuve avec des actions concrètes pour les années à venir. "C’est un créneau qu’on doit développer. Si ces touristes d’affaires viennent, il faut aussi leur proposer des visites de la ville et des activités à faire. Tout cela est bon pour les hôtels, les restaurants, les commerces , a souligné l’échevin du Tourisme, Benoît Jacob (Avenir). Pour attirer des touristes, l’étude évoque aussi l’organisation d’activités récurrentes comme il en existe déjà avec Louvain-la-Plage ou Louvain-la-Neige."

«Les gens ne viennent pas pour visiter Ottignies»

Un travail sera aussi réalisé sur la signalétique du site. Le piétonnier de Louvain-la-Neuve peut s’avérer être un véritable labyrinthe pour ceux qui le découvrent.

"On a aussi commencé à rebaliser les promenades dans Ottignies-Louvain-la-Neuve , a complété l’échevin du Tourisme. Céroux présente des paysages magnifiques."

Benoît Jacob a toutefois reconnu que l’étude s’est concentrée sur la cité universitaire. "C’est un peu triste à dire, mais les gens ne viennent pas pour visiter Ottignies, si ce n’est le domaine provincial du Bois des Rêves. Ils viennent surtout pour Louvain-la-Neuve."