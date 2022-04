Championnat junior d’impro du BW, ce samedi

Les meilleures équipes défendent les couleurs de leur école lors du championnat organisé à la fin de l’année scolaire. Cette année, on verra ainsi s’affronter l’institut la Providence de Wavre, le collège Notre-Dame de Basse-Wavre, le collège de Court-Saint-Étienne, l’athénée Lauzelle d’Ottignies, l’athénée d’Ottignies, le collège du Sacré-Cœur de Nivelles, le collège Sainte-Gertrude de Nivelles et le Verseau de Wavre.

Chaque équipe jouera quatre matches. Les deux équipes récoltant le plus de points se retrouveront pour la finale, qui aura lieu samedi aussi, à 18h. À l’issue de la journée, six jeunes sortant du lot seront étoilés et joueront dimanche, à 18h, au même endroit, un match de gala face à l’équipe des coachs.

Entrée gratuite.