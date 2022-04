Le Brabant wallon, ça marche, mais ça grimpe aussi  au Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Cette dernière activité a séduit beaucoup de monde, et pas seulement les plus jeunes. "C’est une activité qui est cool. Les enfants ont besoin d’un temps d’apprentissage avant de se hisser en hauteur. Mais lorsqu’ils sont en confiance, ils avancent" , explique Simon de Voghel, responsable de l’animation.

L’escalade s’est faite avec des cordes et des baudriers accrochés aux branches d’un arbre, en l’occurrence un gros hêtre. "Je lance les premières cordes avec une catapulte. Je peux ensuite procéder au montage qui me prend environ deux heures et trente minutes."

Clelia est venue en famille: "Le but est de monter jusqu’à la grosse branche en haut. Je n’ai pas eu peur et je suis montée plus haut que mon frère Romain."