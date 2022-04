"Nous n’avons pas pu l’organiser pendant deux ans à cause du Covid. Et comme il n’était plus possible de la faire à la prairie Orban, nous avons opté pour le Centre sportif des Coquerées, un endroit sécurisé pour les enfants. En plus, nous avons pu y accueillir des animations, des structures gonflables, des fléchettes géantes, un taureau mécanique avec le concours de BW Events" , signale Benoît Jacob, échevin de la Jeunesse.

Trois zones avaient été tracées sur le terrain de football. Une pour les plus jeunes de trois à cinq ans accompagnés d’un parent, une autre pour les 6 à 8 ans et enfin une troisième pour les 9 à 12 ans. "600 familles se sont inscrites à cette chasse aux œufs, ce qui représente quelque 1200 enfants" , poursuit l’échevin.

Les enfants ont ramassé des œufs en coton qu’ils ont ensuite pu échanger par des œufs en chocolat. Peu importe le nombre d’œufs ramassés, ils repartaient tous avec le même sachet d’œufs en chocolat…

La Ville avait commandé quelque 160 kilos d’œufs pour cette chasse qui s’est déroulée sous un soleil radieux.