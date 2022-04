Une sexagénaire à la vie exemplaire s’en était pris à son ex avec un Opinel: «Je ne comprends toujours pas...»

Un constat réitéré il y a quelques semaines, lorsqu’une enseignante récemment retraitée est venue s’expliquer pour des coups volontaires portés avec un couteau. "Je reconnais les faits, je les regrette et je ne les comprends toujours pas" , a-t-elle soufflé, effondrée de se retrouver devant un tribunal après une vie personnelle et une carrière professionnelle sans tache.

Dévouée à sa famille comme à ses élèves qui ont suivi ses cours durant 40 ans dans une école réputée du Brabant wallon, elle a terminé sa carrière à l’arrivée du Covid. Son dernier enfant prenait son envol au même moment et elle a rencontré un homme qui l’a aidée à développer un projet associatif. Il était plus jeune qu’elle, artiste, enthousiaste, et ils ont passé un an à construire le projet dont elle rêvait. Elle en est aussi tombée amoureuse.

"Une année fantastique, avant qu’elle découvre qu’il entretenait une autre liaison, avec une femme beaucoup plus jeune" , a raconté l’avocat de la défense.

Se sentant trahie, elle a perdu du poids, n’avait plus goût à rien, et ses proches s’inquiétaient pour elle. En juin dernier, un de ses amis l’a invitée chez lui pour tenter de lui remonter le moral. Mais après quelques verres de vin, ils se sont un peu échauffés et elle a envoyé un SMS à son ancien compagnon, pour lui fixer rendez-vous dans une station-service.

La victime n’a pas déposé plainte

L’homme est venu, elle lui a demandé des explications et il a semblé prendre la situation à la légère. Elle a alors sorti un Opinel et lui a porté un coup dans le bras. L’homme a alors quitté les lieux et s’est rendu aux urgences de l’hôpital d’Ottignies. Peu après, la sexagénaire lui a envoyé un SMS pour savoir où il se trouvait, et il a répondu en expliquant qu’il était en train de se faire soigner. Elle l’a alors rejoint sur place… et l’a menacé à nouveau dans la salle d’attente. Un vigile est intervenu, et la police a été appelée sur place.

Voilà comment on se retrouve embarquée au poste, amenée devant une juge d’instruction, et finalement dans une cellule de la prison de Mons en attendant un bracelet électronique.

"En lisant le dossier, on comprend très vite que c’est une sortie de route, dans une situation de détresse , a concédé le ministère public. Après le mandat d’arrêt, Madame a pris conscience qu’elle avait donné un coup de couteau, et que les conséquences auraient pu être graves. Toutes les conditions à la remise en liberté ont été strictement respectées."

La victime n’a pas déposé plainte et l’avocat de la défense a demandé une peine de probation autonome pour que sa cliente poursuive le travail psychologique entrepris depuis les faits. C’est dans ce sens que le tribunal vient de trancher.