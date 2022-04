Le Musée de l’Eau et de la Fontaine se cherche une nouvelle voie au Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Depuis lors, le musée, dont la mission est de sensibiliser à la problématique de l’eau de manière générale et à l’importance de prendre soin de cette ressource naturelle, se concentre sur les animations scolaires et familiales.

Il ne dispose en effet plus d’espace pour présenter sa collection permanente composée de quelque 600 pièces dont un morceau de canalisation antique de Pompéi (Italie) ou un autre du château de Versailles (France).

Plus un musée en tant que tel

Il n’est dès lors plus reconnu comme musée en tant que tel par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Elle a toutefois mis en place une nouvelle catégorie, celle d’opérateur d’appui muséal dans laquelle nous entrons. Ce qui nous permet de ravoir des subsides" , précise la directrice.

Le musée n’est plus non plus reconnu comme attraction touristique par la Région, ne répondant plus à tous les critères d’accueil et d’ouverture notamment.

"Pour l’avenir, nous sommes fort dépendants du plan de redéploiement du Bois des Rêves. Mais il y a beaucoup d’inconnues car il change au fur et à mesure. De quels espaces disposera le musée? C’est pour l’instant flou" , indique la directrice.

"Il n’y a pas plus d’inconnues pour eux que pour nous , précise Nancy Schroeders, directrice d’administration en charge de la culture, des sports et du tourisme à la Province. C’est vrai que dans le schéma d’orientation local (SOL), nous avions prévu un nouveau bâtiment administratif où le musée aurait eu sa place. Mais face aux nouvelles données budgétaires (NDLR: la Province doit notamment intervenir dans le financement des zones de secours), la priorité, au Bois des Rêves, s’est notamment portée sur la nouvelle plaine de jeux."

Un local pour à nouveau exposer des pièces de sa collection

Mais le musée ne va pas rester sans rien. Il va obtenir un local supplémentaire dans le bâtiment où se trouve la brasserie et où il dispose déjà de bureaux, d’un réfectoire et d’une salle d’animation et ainsi occuper tout son étage. Ce local lui permettra d’exposer quelques pièces. "On réalise des devis pour réaménager ce local de 30m2et faire appel à des scénographes pour l’exploiter au mieux. C’est une belle perspective mais c’est en même temps frustrant car on ne pourra y montrer qu’une infime partie de notre collection."

Un accueil propre devrait être aménagé. Dès lors, le musée pourra rouvrir au public pour des visites libres. Ce devrait être pour l’an prochain.

Le musée remplirait à nouveau les conditions pour être reconnu comme attraction touristique par la Région et comme musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ajoutons aussi que des travaux de terrassement sont en cours à l’arrière de la brasserie pour aménager un nouvel espace d’animation extérieur pour le musée. Des fontaines y seront installées.

Son ancien clos des fontaines, inondé des œuvres de castors, va être réaménagé pour accueillir la plaine de jeux du Bois des Rêves. Des mesures sont prises pour déloger les rongeurs.

En ce qui concerne les collections du musée, pour l’instant conservées à Nivelles dans des conditions pas optimales, un nouveau local provincial, à Wavre, va leur être dédié.

En faire l’opérateur du tourisme scolaire au Bois des Rêves

Enfin, le président du collège provincial, Tanguy Stuckens, nous signale que l’intention de la Province est de faire du Musée de l’Eau et de la Fontaine son opérateur pour le tourisme scolaire et les classes vertes qu’elle compte développer au Bois des Rêves. "Le musée a déjà son réseau, sa notoriété et sa reconnaissance dans ce domaine auprès des écoles. Nous souhaitons donc qu’il s’occupe de l’accueil et de la prise en charge des groupes scolaires."

En attendant tous ces changements, le visiteur du Bois des Rêves peut déjà profiter des trois fontaines du musée installées dans le domaine provincial, aux abords de la brasserie. Il y a "la fontaine à trois étages" récemment rénovée et qui a retrouvé sa couleur d’origine, "l’homme à tête de fourmi" et "S.eau.S" dont l’eau coule généralement l’après-midi.