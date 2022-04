Jusqu’à présent, seul le télétravail occasionnel pour cause d’événement exceptionnel (tempête de neige, grève des trains, etc.) était autorisé, avec un maximum de 10 jours par an. Mais la crise sanitaire est passée par là et a démontré, par la force des choses, que le télétravail ne contrevenait pas à la continuité du service public.

Si l’annexe au règlement de travail portant sur le télétravail devait être adoptée lors du conseil communal de février, le point fut retiré suite aux remarques d’OLLN2.0-MR (minorité).

Il est donc revenu lors du dernier conseil et l’annexe fut approuvée, moins l’abstention de Nancy Schroeders (OLLN2.0-MR).

Vu le contexte énergétique et les questions de mobilité, elle estime que la mesure ne va pas assez loin puisqu’elle n’autorise qu’un seul jour de télétravail structurel par semaine.

Selon elle, il ne faut pas attendre un an avant d’étendre la mesure.

La bourgmestre, Julie Chantry (Écolo), a en effet expliqué que le collège a préféré être prudent avant d’évaluer la mesure et voir si elle peut être étendue à deux jours par semaine.

"On pense qu’une administration communale, qui a très bien fonctionné en télétravail pendant que c’était obligatoire, n’est pas un organe qui se tourne facilement vers le télétravail" , a-t-elle dit.

Tout le personnel communal n’est pas concerné par la mesure, toutes les fonctions ne permettant pas le télétravail. En outre, il se fait sur base volontaire et après accord du responsable du travailleur.

Il est aussi précisé qu’aucune indemnité (connexion internet, chauffage, téléphonie, etc.) n’est prévue pour le télétravailleur. Toutefois, un ordinateur portable lui est mis à disposition.