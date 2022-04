Les Specials Olympics 2022 auront lieu en Brabant wallon : à Louvain-la-Neuve et à Braine-l'Alleud

Les Special Olympics ont pour objectif d’améliorer, au travers du sport, la vie des personnes en situation de handicap mental et leur inclusion sociale. La branche belge de l’organisation, Special Olympics Belgium, organise chaque année des Jeux nationaux, alternativement en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, et envoie des athlètes belges aux Jeux Mondiaux d’été et d’hiver organisés tous les deux ans.

26 athlètes des instituts médico-pédagogiques (IMP) de Nivelles et Hévillers, entraînés et accompagnés par leurs éducateurs, défendront les couleurs du Brabant wallon à Braine-l’Alleud et à Louvain-la-Neuve.

Plus de 3000 athlètes provenant de toute la Belgique sont attendus pendant quatre jours à Louvain-la-Neuve et Braine-l’Alleud. Dix-neuf disciplines sportives, parmi lesquelles l’athlétisme, le basket, le football, la natation, le tennis, seront au programme.

La Province du Brabant wallon, partenaire des Jeux en 2022, a octroyé une subvention de 150000 € pour leur organisation. Outre ce soutien financier, la Province participe également à la logistique par le prêt de matériel, une campagne de communication et un appel aux bénévoles parmi les membres de son personnel.

1800 bénévoles nécessaires

Une organisation de cette ampleur nécessite en effet la présence quotidienne de 1800 bénévoles dans des domaines aussi variés que le catering, l’administration, le sport, l’accueil, le support technique, le transport ou la communication. L’organisation est toujours à la recherche de volontaires.

Pour s’inscrire comme volontaire: https ://tinyurl.com/spolymp