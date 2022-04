Ottignies: la Maison maternelle du Brabant wallon, un milieu d’accueil où les femmes se reconstruisent

Aujourd’hui, 24personnes (éducatrices, puéricultrices, assistantes sociales, etc.) travaillent à la MamaBW. L’ASBL possède quatre immeubles: le "11/13" (sept chambres plus une huitième en cas d’accueil d’urgence), le "34" (le siège social, huit chambres) et le "5" (quatre chambres).

La Maison possède également un appartement à Louvain-la-Neuve, destiné à l’installation d’une famille "plus autonome, ayant un véritable projet de réintégration" , indique Brigitte de Terwangne, membre du conseil d’administration.

Chacun de ces bâtiments a le statut de Maison d’accueil (MA) ou de Maison de vie communautaire (MVC). Une Maison d’accueil est destinée à l’hébergement temporaire (neuf mois maximum, renouvelable trois fois trois mois). Dans une Maison de vie communautaire, les séjours ne sont pas limités dans le temps. Leur durée est variable, les situations étant très différentes les unes des autres.

Les résidentes

Les femmes accueillies par l’association, enceintes ou déjà mamans, peuvent avoir de 13 à 55 ans, même si la majorité d’entre elles ont entre 20 et 30 ans.

Si dans les années 1980, la plupart des mamans arrivaient à la MamaBW poussées par des problèmes de logement (insalubrité, défaut de paiement, etc.), les raisons qui les amènent aujourd’hui sont multiples: ce peut être en raison de violences intrafamiliales, d’une demande émanant du SPJ (Service de la protection de la jeunesse), etc. La Maison maternelle du Brabant wallon a la spécificité de s’occuper des femmes victimes de violences conjugales. Dans la mesure du possible, l’équipe tente de maintenir, de ne pas couper le lien entre le père et les enfants dans de telles situations.

Quitter la Maison n’est pas forcément chose aisée

Dans le salon de la MVC, trois résidentes et une employée de la MamaBW papotent, rigolent. L’une d’entre elles, qui vient d’obtenir un appartement, s’exclame avec un sourire mi-figue mi-raisin: "Je serais bien restée un an de plus!"

Au-delà du soutien administratif, ce sont des liens, des amitiés qui se tissent à la Maison maternelle.

L’accompagnement ne cesse cependant pas forcément lorsque les résidentes quittent la MamaBW. Ainsi, un suivi post-hébergement peut être mis en place si les mamans le souhaitent. "Notre rôle consiste à identifier la demande de la personne, ses craintes, ses inquiétudes, son isolement… et consiste aussi à mettre en place un réseau d’aide gravitant autour de son nouveau domicile" , précise l’équipe sur le site web de l’ASBL.

Les enfants au cœur du travail de la MamaBW

L’association met en place un "projet d’accompagnement individualisé" pour chaque maman, mais aussi pour chaque enfant. Souvent, un travail important est à faire pour "rendre aux enfants leur âge" , indique Brigitte de Terwangne, ces jeunes pouvant assumer le rôle de pilier de la famille.

La MamaBW a développé de nombreux ateliers, comme l’atelier "Émotions", où les enfants ayant été témoins de violences conjugales peuvent venir exprimer leur ressenti.

Parallèlement, des activités ponctuelles sont organisées, comme des sorties à Walibi. Chaque année, les employés emmènent les enfants passer une journée à la mer. "Pour certains, c’est la première fois qu’ils voient la mer…", sourit Lætitia Hubert, éducatrice, suivie par Brigitte de Terwangne: "Ça leur crée des souvenirs" .

Covid

La crise sanitaire a eu un fort impact sur l’association: de nombreuses démarches ont été retardées et les mamans accueillies ont ainsi bien souvent dû prolonger leur séjour.

Par ailleurs, pour ne pas multiplier les déplacements, les équipes de la MamaBW ont été amenées à adapter leurs horaires et à travailler avec un personnel en effectif réduit.