Shieldy, parking automatisé et sécurisé pour les vélos et trottinettes

Le projet de base a une capacité de dix vélos qui tiennent sur l’équivalent de deux places de parking pour voiture. Une attention est aussi apportée à l’esthétique, pour rendre le projet plus attractif.

Le parc à vélos imaginé par les trois étudiants permet également d’y ranger tout le matériel vélo: casque, pompe, etc. Le premier prototype a vu le jour en mars, à l’occasion du Bike Brussels. Les trois étudiants ont présenté leur projet lors de ce "salon ciblé vélo et mobilité active", à Bruxelles. L’occasion de parler avec des passionnés et des professionnels du milieu. Ces trois jours avaient un double objectif: d’abord, recueillir des retours et confirmer la demande et les attentes. Mais aussi, rencontrer des potentiels clients, comme des Villes ou des patrons de grandes entreprises."On a eu l’aspect confirmation de la demande et aussi les premiers contacts avec des acteurs dans le domaine", explique le trio.

Une forte demande

Les trois étudiants ont déjà été confrontés au phénomène du vol de vélos. "Une forme de ras-le-bol existe: on n’utilise pas le beau vélo qui reste dans le garage et on utilise un vélo pourri dont l’apparence fait office d’antivol."

On vole beaucoup de vélos en Belgique et la demande d’une solution sécurisée est là, surtout dans les grandes villes."Les solutions actuelles sont vraiment défaillantes."À cela, s’ajoute l’explosion des ventes de vélos électriques. En conséquence, la valeur moyenne du vélo évolue, avec la demande de pouvoir protéger des vélos qui sont de plus en plus chers.

De Louvain-la-Neuve à toute l’Europe

Les étudiants espèrent inaugurer le premier modèle de leur parc à vélos Shiedly à Louvain-la-Neuve, la ville qui a vu naître le projet. L’idée serait ensuite de s’étendre à la Wallonie, puis à la Belgique et même à terme au marché européen."La vision, c’est vraiment d’avoir un parking européen, voire mondial."Un réseau flexible, où un utilisateur aurait accès à n’importe quel parking Shieldy, peu importe le pays où il se trouve.

Lucie, Martin et Aloïs sont étudiants à l’UCLouvain et se sont rencontrés dans la mineure "Esprit d’entreprendre" proposée par l’université. Le projet est né au cours d’un de leurs travaux. À la suite de très bons résultats, ils ont décidé de le présenter à l’Yncubator, le Young Entrepreneurs Lab qu’ils ont intégré en septembre 2021. C’est dans ce cadre que le projet commence à se concrétiser. " On aurait peut-être mis quatre ans au moins à accomplir le chemin qu’on a parcouru entre septembre et janvier…"