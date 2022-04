Boulevards Baudouin Ier et de Lauzelle à 50 km/h : test à nouveau prolongé à Louvain-la-Neuve

Une même ordonnance de police pour le boulevard de Lauzelle, toujours à Louvain-la-Neuve, suivra, nous confirme l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo).

La Ville souhaite rendre ces deux boulevards plus sûrs et y diminuer les nuisances sonores et environnementales. En novembre 2020, elle a donc placé ces voiries à 50km/h au lieu de 70, via des ordonnances de police, pour tester la mesure.

Mais le test est à chaque fois prolongé, sans que la mesure ne devienne pérenne. Pourquoi? Car si la Ville est sûre d’elle, la Région wallonne, responsable de ces deux voiries, ne semble pas embrayer,comme nous l’écrivions déjà en octobre dernier.

Et fin 2021,la ministre régionale de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR), soulignait qu’il ressortait de l’analyse de l’administration que les deux boulevards"ont été conçus en tant que périphérique de Louvain-la-Neuve et en ont conservé les caractéristiques ce qui conduit à une limite de vitesse cohérente et crédible de 70 km/h".

Elle ajoutait toutefois comprendre"la position de la Ville et sa volonté politique d’imposer une limite de vitesse à 50 km/h dans une perspective d’évolution de ces boulevards périphériques et de développements futurs". La ministre répondait à une question écrite du député André Antoine (Les Engagés, ex-cdH).

Depuis les positions n’ont pas évolué et le collège communal a donc reprolongé la mesure."On espère toujours convaincre la Région", assure l’échevin.

Des études vont arriver

Mais le bras de fer va-t-il continuer indéfiniment?"La mesure est prolongée pour six mois, le maximum autorisé. Mais d’ici là, des études vont être réalisées dans le cadre du projet Athéna-Lauzelle et concerneront notamment les boulevards."La Ville espère qu’elles les soutiendront dans sa démarche.

Par contre, la Région suit la Ville dans le centre d’Ottignies où un autre test est en cours. Certaines rues y sont passées de 50 à 30 km/h dont des voiries régionales comme l’avenue des Combattants."La Région y est favorable. On attend maintenant que cela se matérialise sur le terrain."