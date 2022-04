Prime et fascines contre les coulées de boue à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Un rapport de la cellule régionale Giser de 2016 a identifié les endroits où en mettre."Mais on ne peut pas l’imposer", indique l’échevin de l’Environnement, Philippe Delvaux (Écolo). D’où les incitants.

La convention entre la Ville, l’agriculteur ou le propriétaire du terrain, si ce dernier n’est pas l’agriculteur, autorise la première à installer et entretenir, à ses frais, une fascine morte ou vivante sur les terres des seconds.

Le subside aux agriculteurs exploitants s’élève à 800€/hectare pour la création de bandes enherbées et de 1200€/hectare pour des bandes fleuries, soit 80% des montants de la prime régionale.

"Les deux primes ne sont pas cumulables, précise l’échevin.L’agriculteur devra choisir en sachant que, contrairement à la prime régionale, il n’y a aucune condition, comme l’interdiction de dépôt et de passage de tracteurs sur la bande, liée à la prime communale."

La première mesure a été adoptée à l’unanimité lors du dernier conseil communal. La seconde a vu trois élus OLLN2.0-MR (minorité) s’abstenir.

Nicolas Van der Maren a pointé l’avis défavorable du directeur financier vu l’absence de crédit au budget pour la mesure. Et si la délibération précise bien qu’il y serait inscrit lors de la première modification budgétaire, celle-ci doit encore être approuvée par le conseil et validée par la tutelle régionale.

Imposer la pose de fascines? La Région va étudier la question

Pour rappel, en décembre dernier, le conseil communal ottintois avait adopté une motion adressée à la Région pour permettre aux Communes de pouvoir imposer, face à des agriculteurs ou propriétaires récalcitrants, la pose de fascines ou de bandes enherbées. Elle avait aussi été adoptée dans d’autres communes avoisinantes."La Région nous a répondu qu’elle allait étudier la question."

Une autre demande reprise dans la motion était d’avoir accès à une base de données pour connaître l’identité des exploitants agricoles car les Communes n’ont pas toujours cette information."Là, la réponse a été négative pour des questions techniques et de respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). C’est étonnant car nous, on ne veut pas un accès à l’ensemble des informations. On a juste besoin d’un nom."