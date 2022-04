Contrat de Rivière Dyle-Gette : les poissons veulent aussi vivre en centre-ville à Ottignies-Louvain-la-Neuve

"Les traversées d’agglomération sont pauvres en cache et habitat pour la faune aquatique car les berges sont bétonnées et n’offrent aucune cavité où la végétation pourrait s’accrocher, explique Jérémie Guyon, attaché de projets au Contrat de Rivière Dyle-Gette.En installant des frayères, l’idée est de donner un coup de pouce aux poissons en créant de l’habitat où il n’y en a pas pour eux et donc d’améliorer leur qualité de vie."

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, une risberme sera installée dans la Dyle, à hauteur de la rue du Monument."On profite d’une zone avec des murs plus ou moins lisses pour ajouter un aménagement végétalisé. Les poissons pourront, grâce aux racines, y trouver des caches où se dissimuler et se reposer mais aussi se reproduire."

Cette risberme d’une douzaine de mètres, qui sera fixée au pied du mur de la berge, juste au niveau de l’eau, est une sorte de boudin rempli avec de la terre et du xylit. "Elle sera inséminée de végétations dont de l’iris et de la baldingère."

Cette installation ne constituera évidemment pas un obstacle sur la Dyle et elle demandera peu d’entretien."Elle aura aussi une petite fonction épuratrice."

Des chabots, des goujons, des épinoches...

Elle sera sans doute aménagée près du rond-point avec l’avenue Reine Astrid."C’est un lieu de passage. Car on veut que cet aménagement soit vu pour sensibiliser les gens à la présence et à la protection des poissons dans nos cours d’eau. Un panneau d’information sera d’ailleurs installé."

Dans la Dyle, nagent des chabots, des chevesnes, des goujons, des épinoches, des perches -"sans doute échappées d’étangs"-, des carpes ou encore des carassins."On voit que les populations se reconstituent lentement, la qualité de l’eau s’améliorant. Et avoir autant d’espèces, ce n’est pas mal pour la région. Mais cela varie d’un tronçon à un autre car, sur la Dyle, il y a beaucoup d’obstacles qui empêchent la circulation des poissons. Certains arrivent à passer les obstacles vers l’aval mais ils ne savent plus remonter ensuite. Pour avoir de la diversité et voir de nouvelles espèces apparaître dans un cours d’eau, une des clés, c’est la colonisation depuis l’aval. Mais les obstacles l’en empêchent et en Région wallonne, peu sont levés car cela coûte cher."

Outre à Ottignies-Louvain-la-Neuve, des frayères végétalisées seront aménagées sur la Dyle, à Wavre, rue du Rivage en face de l’école Notre-Dame de Basse-Wavre et à Court-Saint-Étienne, près du CEFA, à Grez-Doiceau, sur le Train et à Beauvechain sur la Nethen.

À Jodoigne, sur la Grande Gette, près du château Pastur, c’est un panier végétalisé qui sera installé.

Ces installations devraient être réceptionnées en mai avant d’être inséminées pour finalement être mis dans les cours d’eau courant septembre.

Ce projet fait suite à un appel à projets de la Région pour l’entretien, l’aménagement ou la restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche auquel la Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin Dyle-Gette a répondu et pour lequel il a reçu un subside de 8500€.

Chaque Commune partenaire lui donnera en outre 1000€. En ce qui concerne Ottignies-Louvain-la-Neuve, ce subside a été accordé, à l’unanimité, lors de son dernier conseil communal.