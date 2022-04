Jardins du Petit-Ry à Ottignies-Louvain-la-Neuve : des arbres seront replantés en novembre

Elle a rappelé au passage que sa préservation avait été imposée dans le cadre du permis pour la construction des trois immeubles à appartements de la rue de la Lisière.

Deux études, l’une d’un expert privé et l’autre du Département de la Nature et des Forêts (DNF), ont été réalisées, a expliqué l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir)."Il s’est avéré que certains arbres étaient dangereux(NDLR: aussi attaqués par le champignon) et pouvaient tomber sur les maisons voisines. On ne peut pas en couper certains et pas les autres, car isolés, les arbres restant s’affaibliraient. On a donc dû prendre cette décision douloureuse."

Sans doute plus des hêtres

Et de préciser:"On a demandé de replanter des arbres, de beaux sujets adultes vigoureux, pas maintenant mais en novembre."

Quelle espèce sera choisie? Sans doute pas des hêtres. Car ils supportent très mal le réchauffement climatique. Il y a deux ans, l’expert, qui a préconisé maintenant l’abattage, estimait d’ailleurs la durée de vie maximale de la hêtraie à dix ans car les hêtres vivent très mal les évolutions climatiques qu’on connaît actuellement, a ajouté la bourgmestre Julie Chantry (Écolo).

"Avec la tempête, cela a été plus vite. C’est vrai, c’est dommage, mais il n’y a pas de perte de biodiversité car on a imposé une replantation pour avoir une allée d’arbres résistants à cette évolution climatique."