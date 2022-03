Déguster une tasse de thé tout en écoutant le titre qui correspond à ses arômes, c’est le principe original deTea Time, le deuxième album de Sarina, servi dans un coffret avec quatre boîtes de thé.

"Dans le carnet de voyage qui accompagnait mon premier album, je conseillais une dégustation de thé pour chaque chanson. Pour celui-ci, j’ai voulu aller plus loin en créant une gamme de thés, explique Sarina, artiste de Louvain-la-Neuve. Pour concrétiser ce rêve que j’avais depuis longtemps, j’ai travaillé en collaboration avec les Thélices de Sophie. Nous avons conçu une gamme de quatre thés correspondant aux quatre saisons."

Dans ce nouvel album sorti le 18 mars, Sarina rend hommage aux"magnifiques rencontres"qu’elle a faites lors de ses fameux "Tea Times" organisés sur sa page Facebook pendant le confinement."Près de 65 vidéos ont été réalisées pour offrir une parenthèse musicale aux internautes du monde entier, chacune dans une langue ou vers une destination différente.Nous avons voyagé de Bruxelles à Milan, en passant par New York, Tokyo et Lisbonne."

En résulte un disque de douze titres qui nous emmène pour un voyage autour du monde en anglais, en français, en hébreu et même en japonais, Sarina étant capable de chanter dans une quinzaine de langues."Cet album compte trois reprises: “Blue” de Joni Mitchell, “La femme du vent” d’Anne Sylvestre et “Mononoke Hime” de Miyazaki Hayao."

Un titre offert par Adamo

Parmi les titres qui figurent sur l’album, plusieurs ont déjà été partagés sur les ondes dontUnseen etSomewaydans lesquels s’invitent des sonorités pop-electro mais aussiQuand je chante, morceau écrit et composé par Salvatore Adamo qui l’a offert à Sarina dans les coulisses d’une émission télévisée.

Autre chanson à épingler:Rien en apparence, écrite par Sarina lorsqu’elle avait 16ans à l’occasion de sa participation à la sélection belge pour l’Eurovision."Cette chanson aux allures très innocentes a été remise au goût du jour", précise l’auteure-compositrice de 28 ans.

Relativement hors du commun, l’univers de Sarina est rempli de magie, de fantaisie, de couleurs et d’orchestrations."Comme pour le premier album, j’ai confié les arrangements musicaux à Philippe Decock(NDLR: qui fut le complice artistique de Maurane).Je dessine le croquis et il met en couleur, explique Sarina.llan Abou (Zaz, Yaël Naïm) apporte, quant à lui, de nouvelles sonorités à mon univers. Ils n’ont jamais bossé ensemble mais adorent le travail de l’un et de l’autre."

Outre les sonorités apaisantes qui s’entremêlent dans cet album, la voix pure et unique de Sarina nous transporte dans son univers féerique. L’artiste aurait d’ailleurs, sans complexe, pu prêter sa voix aux génériques des plus grands classiques de Disney."Ce serait un rêve pour moi de chanter dans un dessin animé. J’ai déjà souvent interprété “L’air du vent”, la chanson de “Pocahontas”. C’est la légèreté que je cherche à transmettre par ma musique, surtout dans le monde actuel dans lequel nous vivons", conclut Sarina qui sera à la Ferme Rose à Uccle le 22 avril.