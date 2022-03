"Ce spectacle est proposé par 200 danseuses et leurs douze professeurs, placés sous la direction d’Anne Goblet. Nous sommes très heureux de remonter sur les planches", indiquent de concert les élèves et professeurs.

"Je suis très heureuse de recommencer la danse après trois ans. C’est super chouette que nous ayons conservé le spectacle malgré les incertitudes dues aux mesures sanitaires. Je suis trop contente de faire partie du spectacle", indique Lucie Carbon, élève des cours contemporain et de hip-hop."Nous avons préparé un truc sympa", annonce Sarah, professeur de ragga."Nous allons présenter un grand show. Ce sera très agréable", lance Adam, professeur de hip-hop.

Trente-six chorégraphies

Pour ce retour sur scène,"nous bénéficions de l’expertise de Damien Désirant pour l’éclairage et de celle de professionnels tels que Patrick Neys, de la société Drop the Spoon, qui a créé des spectacles avec Franco Dragone, notamment pour “Céline Dion – A New Day” en 2003, avec Criss Angel actuellement, avec Britney Spears… Cela s’annonce assez grandiose. Le spectacle comprend 36chorégraphies, toutes des créations originales, sur des danses classiques, classiques pointes, contemporain, jazz, Zumba, danses orientales…"

Le spectacle sera proposé à deux reprises, à 15h et à 19h30, ce dimanche 3 avril. Il est possible d’acheter des places au prix de 15 € au Centre culturel samedi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 ainsi que dimanche une heure avant les spectacles.

Anne Goblet (0472224248, goblet.anne@yahoo.fr).