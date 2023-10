"Quel jour va-t-il faire le plus beau pour sortir lors de cette semaine de vacances?" : Farid répond à votre question météo

Sylvie de Tubize (Brabant Wallon) : « Salut Farid, j’aimerais me rendre à Pairidaiza cette semaine de vacances mais ne sait pas quel jour choisir afin d’éviter la pluie. Peux-tu m’en dire plus ? ». Farid fait le point ce vendredi 20 octobre 2023 sur cette semaine en Belgique et donne le bulletin du jour.