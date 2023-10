Réaménagée, la salle d’escalade Eskilibre va atteindre de nouveaux sommets

En deux phases: une première soirée VIP le samedi 30 septembre pour ceux qui ont aidé à la réaliser de ce projet, une deuxième pour le public, ce vendredi 6 octobre. Le couple a en effet eu besoin d’un sérieux coup de main pour réaliser son rêve.

Début des travaux en mars 2022

Car le pari n’était pas gagné d’avance. Dans un premier temps, le duo a dû faire face au refus des banques de financer leur chantier, mais la situation s’est débloquée grâce à des "emprunts coups de pouce" (des investissements de privés qui bénéficient d’une exonération fiscale).

"On a commencé les travaux en mars 2022, se souvient Patrick Kienen.

Le bâtiment avait été construit à même la terre, on a dû donc reprendre les fondations. Ce qui a été fait au printemps 2023. Durant l’été, on a creusé les fondations pour le nouveau bâtiment, avec la mise en place de toute la structure portante."

La structure en bois a été financée par un premier emprunt "coup de pouce", le second emprunt de la sorte a servi au bardage, à l’isolation et à l’étanchéité extérieure.

"En même temps, on a lancé un financement participatif (crowdfunding), qui a très bien fonctionné. On a dépassé la somme espérée, qui était de 30 000 euros. Cet argent a été dépensé dans l’aménagement intérieur, la construction des murs, l’achat d’une nouvelle gamme de prises, pour être au top."

Valérie et Patrick se sont investis corps et âme.

"Depuis qu’on a commencé les travaux, on n’arrête pas. Entre les cours que l’on donne et le chantier, nos journées débutent à 9h et se terminent vers 22 ou 23 h, sept jours sur sept. Mais si on a réussi à avancer aussi vite, c’est grâce à l’aide de bénévoles. Les anciens sont venus donner un coup demain, les parents d’élèves, les grimpeurs. C’était un chantier très participatif. C’est pour ça qu’on a organisé une soirée VIP, pour remercier tout le monde. Ils ont pu découvrir la salle qu’ils ont construite en primeur…"

Le résultat correspond bien aux attentes. "C’est l’aboutissement de notre rêve, affirme Patrick Kienen. On a ouvert notre salle d’Orp-le-Grand il y a dix ans et, petit à petit, on est arrivé à ce qu’on voulait au niveau de la hauteur, des espaces et des capacités de corde."

Plus de 210 élèves en semaine

Les grimpeurs peuvent désormais atteindre un nouveau sommet de douze mètres, contre "seulement" sept auparavant.

"Cela permet d’avoir d’autres styles au niveau des voies, plus longues, avec des difficultés plus importantes. Ces aménagements apportent plus de possibilités. On a essayé de mettre en place différentes situations, avec une cheminée, des dièdres (coins dans les murs) pour travailler la technique. On a un volume stalactite pour réaliser des mouvements, avec une suspension dans le vide. On a apporté de la variété dans le style d’escalade. "

Avant ce chantier, ESKIlibre accueillait 210 élèves la semaine, avec des cours prodigués par Valérie et Patrick Kienen. À quoi il fallait ajouter entre vingt et trente habitués. C’est ce nombre de fidèles et de passionnés qui permet au couple de vivre pleinement de sa passion. "On va voir dans les prochains mois l’effet qu’aura cette nouvelle salle sur le public. On voulait offrir davantage à nos grimpeurs et aux élèves."

Eskilibre Orp-le-Grand, rue du Crécou 27 0478 67 38 55 eskilibre@hotmail.com