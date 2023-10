Rue Henri Grenier à Orp-Jauche : une troisième demande de permis, un nouveau bras de fer en vue

"C’est le même permis d’urbanisme, un copier-coller par rapport aux deux autres", réagit Hugues Ghenne, le bourgmestre.

À deux reprises déjà, le promoteur a perdu sa bataille juridique face à la Commune, qui est contre ce dossier. "À l’époque, il avait dit qu’on pourrait se rencontrer pour protéger le bâtiment. Sauf que les candidats constructeurs s’assoient sur les mesures de sécurité invoquées par la Commune dans le cadre de la lutte contre les inondations. Ils veulent implanter le même bâtiment, au même endroit. Ils se foutent de notre gueule."

Selon Hugues Ghenne, le promoteur ne tient pas compte des remarques de la Commune. "Il espère juste recevoir le feu vert du ministre. Il sait très bien que dans ce cas, nous introduirons un recours au Conseil d’État. Il joue cette carte en se disant qu’il obtiendra gain de cause cette fois-ci. Les riverains sont choqués et ne comprennent pas. Il y a des inondations et on continue les mêmes conneries qu’il y a trente ans…"

Contacté, Alexandre Crickx, de la société Emac, responsable du projet, réagit. D’abord, sur la forme.

"Ce n’est plus possible d’avoir un discours constructif avec le bourgmestre"

"Quand nous rencontrons le bourgmestre, il nous dit des choses, mais fait le contraire. Cela fait des années que ce n’est plus possible d’avoir un discours constructif avec lui. Il ne veut juste pas octroyer de permis. Si c’est sa volonté, on fait en fonction de ce que la Région demande. Le voir n’a plus d’intérêt."

Dès lors, le promoteur, basé à Grez-Doiceau, estime avoir répondu aux exigences de la Région. "Toutes les critiques du dernier recours ont été prises en compte. Quand on regarde le plan, on a l’impression qu’il est similaire au précédent, mais la différence se trouve dans les détails. La Région estimait que l’angle de braquage n’était pas suffisant pour le passage des pompiers, nous l’avons donc élargi. La manière d’évacuer les eaux n’était pas assez précise, on l’a donc affinée…"

Ces détails ne vont pas contenter le bourgmestre qui soutient que ce projet immobilier va accroître les problèmes d’inondations dans la rue Henri Grenier. "Ce qui est faux, rétorque Alexandre Crickx. J’ai acheté le terrain à l’ancien propriétaire de la maison de gauche. Ce monsieur a vécu là pendant des années et m’a expliqué où l’eau arrivait sur le terrain. Tout a été fait en fonction. Le bourgmestre a demandé de surélever le bâtiment, ce qui a été fait. On ne comprend plus vraiment…"

Le bourgmestre et le promoteur utilisent l’épisode de l’été 2021, avec les importants orages qui avaient frappé la Wallonie, pour défendre leur position. "Les promoteurs se foutent de la douche froide de 2021, ils veulent juste se faire de l’argent, avance Hugues Ghenne. Ils vont mettre en danger les riverains, car toute l’eau va être bloquée et les gens seront noyés."

Pour le gérant d’Emac, le terrain n’a pas été touché par l’épisode orageux. "Que quelqu’un me montre de l’eau sur ce terrain ! L’eau n’y est jamais arrivée, alors qu’on parle d’inondations hors-norme."

La troisième tentative du promoteur pour obtenir un permis sera-t-elle la bonne ?