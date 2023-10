Ce samedi à Orp-Jauche, c’est le run for Laurent Némegaire, disparu lors d’un trekking en Écosse

"Trois groupes seront prévus. Un pour une marche sur le parcours de 5,5 km, un pour une course accompagnée par Antony Rody, et un autre pour une course accompagnée par moi-même, à allure différente, l’une rapide et l’autre moins rapide, sur le tracé de 13,5 km. Les parcours seront balisés, histoire de ne pas se perdre et un ravitaillement est prévu sur le 13,5 ainsi qu’à l’arrivée. Nous avons donc décidé de redémarrer son Orpoise dans un premier temps de cette manière, avec le souhait de rendre cet événement le plus beau, le plus convivial possible."

Corine, sa compagne, témoigne.

"Mon amoureux avait sculpté un totem, il aurait tant voulu que celui-ci soit installé sur le parcours de l’Orpoise. C’est pour cette raison que nous avons décidé, Dimitri, Antony et moi-même, de le remettre aux autorités communales présentes le 7 octobre, parce que sans eux, nous n’aurions pas eu l’opportunité de la refaire ! Ce parcours, c’était son"bébé", il mérite cet hommage… Donc, nous donnons rendez-vous pour un départ à 10h précises au terrain de foot d’Orp."

Un quart d’heure avant le départ, un petit mot sera prononcé ainsi que les recommandations nécessaires au bon déroulement de cette marche/course commémorative. Et pour 2024, l’ambition est de réorganiser l’Orpoise "et là, nous mettrons les petits plats dans les grands, afin de faire de cet événement, un moment sportif de plus grande envergure. On espère avoir du monde, car Laurent aimait la course à pied, le trail et surtout, surtout la vie !"