Orp-Jauche: un escape game… à l’église Saints-Martin-et-Adèle pour les Journées du patrimoine

Ce dernier explique la genèse de l’initiative: "Carine Vanderweyen, la coordinatrice de l’Office du tourisme, nous a envoyé des documents sur l’histoire de l’église que nous avons visitée au mois de mai avec les élèves de la 3e à la 6e primaire et avec aussi Monique de Bournonville, présidente de l’Office du tourisme, qui nous a servi de guide". Dans la foulée, les élèves ont notamment bricolé des vitraux et rédigé des énigmes: "On a essayé de faire de l’interdisciplinarité, en mêlant l’histoire, la géographie et l’art, poursuit Loïc Strale. Certaines énigmes étaient très difficiles à élaborer, il a fallu chercher de la documentation, les écoliers ont bien travaillé mais nous, instituteurs, avons aussi contribué…" Des outils numériques ont également été utilisés pour mettre en place l’activité, comme des QR codes et des scanners.

"Concrètement, il y aura deux sessions – à 14h et à 16h – de deux heures environ, où chaque famille ou groupe devra résoudre différentes énigmes. Pour chaque énigme résolue, un morceau de puzzle et un code sera donné à l’équipe. Lorsque les participants auront obtenu toutes les pièces du puzzle, ils trouveront l’emplacement du trésor. Avec l’entièreté du code, ils auront un chiffre qui leur permettra de mettre la main sur le trésor…"

Un petit défi, destiné à un public de 7 à 77 ans, qui sera récompensé par une surprise. Mais surtout, une occasion ludique d’en apprendre davantage sur l’église qui trône fièrement sur la place. D’autant plus que le bâtiment, de style roman mosan, a été édifié au XIIe siècle et fait partie, d’après les organisateurs, des édifices les plus intéressants et les mieux conservés du Brabant wallon. Notamment grâce à la restauration qui a eu lieu dans les années 1950, après trois incendies.