Orp-Jauche : le chantier de la rue Hagnoul devrait être bouclé en octobre

"C’est un chantier assez important, nous expliquait ce mardi Benoît Moulin, porte-parole de la Société wallonne des eaux (SWDE), responsable du chantier. Une double conduite a été posée et, ce qui se passe, c’est que toute cette partie de la rue, d’environ un kilomètre de long, est également en travaux pour le remplacement des raccordements." Ce remplacement ne pouvait se faire que sur la nouvelle conduite. "Cette partie du chantier commence maintenant. A priori, la fin des travaux est prévue pour octobre. C’est un gros chantier, plus long que d’habitude, qui a été perturbé par les intempéries. Maintenant, il touche à sa fin, vu qu’on entame le remplacement des raccordements. L’une des deux conduites posées est une liaison avec les réservoirs. Cette liaison s’inscrit dans le projet “autoroute de l’eau” de la SWDE et doit permettre de sécuriser toute la zone Est du Brabant wallon. Il y aura une liaison entre le captage de Dongelberg (Jodoigne) et le captage de Jandrain (Orp-Jauche)."

Des aménagements autour d’Orp-Jauche et Énines seront aussi réalisés.