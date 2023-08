"C’est un livre en hommage aux montagnards"

"Il y a quelques années, j’ai présenté mes premiers ouvrages au salon du livre de Mazamet et j’ai été primé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, une amitié profonde est née entre le président de l’événement et moi. Je me suis également fait plein d’amis sur place, dont la famille de Michel Galabru", explique-t-il.

Adopté par les habitants du village, il a souhaité leur adresser un petit clin d’œil à travers ce roman:

"J’y décris la vie compliquée dans la montagne, avec des hivers très rudes, dans une région où le courant n’est disponible que depuis 20 ou 30 ans. Je rends hommage à ces gens qui pratiquent l’entraide et la solidarité pour vivre."

C’est en fait à travers le parcours d’un jeune métayer (NDLR, se dit d’une personne qui cultive la terre d’un propriétaire) que l’auteur aborde ce mode de vie.

Ce jeune métayer rêve d’offrir à sa fiancée des lendemains stables. En rédigeant une lettre de motivation destinée au service de recrutement de l’Administration, par mégarde il se retrouve à l’origine d’une rumeur pouvant le discréditer aux yeux de sa promise. "Elle pense recevoir prochainement une lettre de son amoureux, mais ne voit finalement rien venir. Le début des quiproquos…", ajoute Philippe De Riemaecker.

Un informaticien épris de littérature

Un récit qu’il a mis deux ans à ficeler. "Cette histoire est venue toute seule. Je n’avais plus écrit de roman depuis pas mal d’années, car mes chroniques littéraires me prenaient tout mon temps. Ensuite, le Covid est arrivé. Au final, le draft a été très rapide, puis il m’a fallu nettement plus de temps pour peaufiner et élaguer."

Un travail de 24 mois, fait avec beaucoup de plaisir. "J’ai besoin d’écrire le matin, c’est un rythme. Pour moi, le plaisir c’est quand l’histoire prend forme et tient la route. Parfois, on se rend compte qu’il faut abandonner un récit à cause de plusieurs incohérences. Je crois qu’après une centaine de pages, je sens que c’est parti. Et là, c’est un réel plaisir, car je me laisse emporter par l’histoire. Je ne la maîtrise plus vraiment."

Une passion que ce retraité entretient depuis son enfance, parallèlement à une carrière d’informaticien.

"Le point commun avec l’informatique, c’est la création. J’ai rencontré pas mal d’artistes durant ma carrière. La créativité était importante, il fallait faire preuve d’imagination parfois pour trouver des solutions, à mon époque."

Une imagination qu’il exprime donc également à travers ses livres. "Pour le dernier, j’y ai inséré une petite dédicace à votre confrère de Jodoigne, Marc Welsch, afin de le remercier pour tout le travail qu’il accomplit en faveur des artistes. Il est présent depuis des années pour mettre à l’honneur la culture."

Un autre bel hommage…