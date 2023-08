Série d’été - Ils font vivre nos villages : À Orp-Jauche, Jean-Paul Van Horebeek, l’indéfectible bénévole

Si c’est plutôt dans les milieux sportifs et non festifs qu’il se manifeste, ce pensionné de 62 ans, ancien coureur cycliste mais surtout peintre de formation, a le cœur sur la main quand il s’agit d’aider les autres.

Tout a débuté voici bien longtemps. "J’ai couru à vélo et je côtoyais de vieux briscards qui eux, étaient professionnels mais en fin de carrière. Je roulais avec des coureurs comme Freddy Libouton dans les années 70 et 80. Quand il a terminé sa carrière, son club de supporter a décidé, avec son accord, que l’argent restant dans leur caisse irait pour m’aider, moi le jeune cycliste du coin. J’ai été très touché par ce geste et cela n’a fait que me conforter dans l’idée que lorsque c’est possible, il n’y a aucune raison de ne pas aider les autres… Cela me fait d’ailleurs penser à ce cher Freddy Libouton à qui j’en profite d’ailleurs pour souhaiter un bon rétablissement vu qu’il a été opéré d’une hernie discale et je sais que c’est très compliqué pour lui en ce moment."

Voilà donc une trentaine d’années que Jean-Paul fait du bénévolat. "Voici 22 ans, j’ai été approché par le regretté Victor Remacle, le président du RFC Orp-Noduwez, pour apporter mon aide logistique. J’ai connu une dizaine d’entraîneurs. Du premier au dernier, la plupart ont eu des bons contacts avec moi. J’en connais du monde. Il n’y a pas un seul arbitre qui ne me connaît pas. Ils connaissent surtout mon travail. Le contrôle des filets, du terrain, ils savent que tout est nickel avec moi. Je suis en quelque sorte l’homme de l’ombre au RFC Orp-Noduwez."

Tous les jours au RFC

Investi, Jean-Paul est surtout perfectionniste. "Je veux que les choses soient bien faites, donc je m’investis pour que ce soit le cas. Cela passe aussi par le respect." Véritable homme à tout faire, Jean-Paul est sans cesse au four et au moulin. "Il n’y a pas un jour sans que je sois présent dans les installations du club de foot. Je suis là pour le nettoyage des installations, ce qui veut dire qu’après les entraînements ou les matches, je m’occupe des vestiaires. C’est important à mes yeux que, lorsqu’ils entrent dans le local, celui-ci soit propre. Cela incite au respect et à garder la propreté. Comme chez les professionnels, je veille à préparer le local lors des matches. Le maillot sur un cintre au portemanteau, le short plié sur le banc, à côté des chaussettes et du bidon pour la boisson, un espace de trois crochets entre chaque joueur pour leur laisser une place nécessaire. Ils apprécient."

"Je suis comme un vieil instituteur…"

Mais Jean-Paul accueille aussi les arbitres et les équipes visiteuses. "Ils disent que je suis un peu strict mais je suis leur guide. Je suis comme un vieil instituteur… Mais ce n’est pas tout, je remplis les frigos, je repêche les ballons dans la rivière, je tonds les deux terrains, trace les lignes, roule la surface de jeu, je sème l’engrais en été comme en hiver et j’arrose le site quand c’est nécessaire."

Il gonfle aussi les ballons et s’occupe des collations lors des rencontres. Sans oublier la gestion du chauffage en coupant les radiateurs le soir après les entraînements, vérifiant au passage le niveau des citernes. Il y a l’alarme à gérer également. Et puis, important aussi, il s’occupe de trouver les sponsors. En résumé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on appelle Jean-Paul.

On connaît aussi Jean-Paul Van Horebeek pour ses nombreuses organisations cyclistes, sans oublier l’encadrement de balades cyclistes pour les écoles, ou encore les sorties à vélo pour tous qui sont organisées dans sa commune et qui attirent énormément de monde. "J’aime vraiment ces contacts et si je peux aider avec ce que je sais faire, c’est encore mieux."