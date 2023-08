Orp-Jauche: les bassins d’orage ont fait le plein

Pas de gros dégâts, donc, "mais c’était vraiment limite, tous les bassins d’orage étaient pleins, la Gette a également atteint un niveau limite à Maret".

Après plusieurs jours sans connaître d’averses importantes, les cours d’eau étaient relativement bas ce jeudi en fin de journée. Ils ont donc bien absorbé tout le volume qui est tombé à partir de ce vendredi matin. "Pour le premier orage, il est tombé 35 litres en 10 minutes. En fin de matinée, on était à 65 litres. Je pense que sans les deux digues, Maret était sous eau. C’était des quantités apocalyptiques, il y a bien longtemps que je n’avais plus vu ça. Heureusement, ces digues ont bien fonctionné."

Il y a plus de dix ans, Orp-Jauche avait été dévasté par les orages. Des événements qui ont choqué la population et qui, heureusement, ne se sont plus reproduits. En tout cas plus rien d’une telle ampleur.