Le Brabant wallon vu du ciel : Orp-le-Grand, sa rivière et son église romane

Si de nombreuses petites chapelles ont été érigées dans le village, on peut surtout y admirer l’église romane. Remarquable par ses dimensions imposantes et par la luminosité de la pierre d’Orp qui a servi à l’édification des murs intérieurs, notamment du vaisseau, ce prestigieux monument se distingue par son abside polygonale à trois côtés, sa crypte à piliers cruciformes, les arcs géminés de sa croisée et sa remarquable décoration intérieure et extérieure en arcature à l’étage. Ces particularités confèrent à l’édifice une originalité incontestable et un intérêt notoire. L’église Saints-Martin-et-Adèle est reprise à l’inventaire du « Patrimoine roman en Brabant wallon ». Joyau du patrimoine architectural de l’entité d’Orp-Jauche, l’église décanale d’Orp-le-Grand est avec la collégiale de Nivelles et l’église de Bertem, un des sanctuaires les plus représentatifs et les plus achevés de l’art roman en Brabant.