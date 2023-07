Orp-Jauche : "C’est de plus en plus compliqué de gérer une commune…" s’énerve Hughes Ghenne

"Entre l’élaboration du budget et la modification budgétaire, la principale différence est le Fonds des communes. On reprend en fait les dernières directives avec les montants de l’IPP, le précompte immobilier et le Fonds des communes. Sauf que la Région wallonne nous avait annoncé un chiffre et nous retire maintenant 280 000 €. Notre budget est donc impacté non par des décisions politiques, mais des décisions régionales. C’est l’obscurité totale. On utilise l’expression de “budget vérité” pour les communes, il serait temps que les chiffres de la Région soient clairs. On commence l’année avec un budget de 400 000 €, puis on nous retire de l’argent. Pour l’IPP, on ne sait pas ce qui va se passer. On pourrait avoir 300 000 € supplémentaires ou 300 000 € en moins. C’est absurde, les mandataires sont fatigués de gueuler…"

"Car des explications sont demandées, mais on ne reçoit jamais le détail pour les montants perçus", a complété Alain Ovart, échevin des Finances.

Pas facile de travailler dans ces conditions. Hugues Ghenne: "Veut-on apporter une aide dans une école ou engager du personnel dans l’administration ? C’est impossible car on ne sait pas le montant qu’on va nous retirer. C’est de plus en plus compliqué de gérer une commune…"

Un peu plus tôt en cours de séance, le bourgmestre a aussi fustigé le comportement de l’opposition: "On réalise des projections lors de la confection des budgets, on vote des modifications budgétaires pour actualiser les données et les comptes sont finalement la réalité de la politique mise en place. Sur 99,99% des réalisations et investissements, les projets ont été votés à l’unanimité. Ce qui implique également les emprunts conclus. Ensuite, vous votez contre le budget (NDLR: ici, la modification budgétaire). Il ne faut pas cracher dans la soupe. Vous ne pouvez pas voter tous les points individuellement mais refuser le budget. Si vous votez les projets, vous acceptez les dépenses. Sinon, c’est de l’hypocrisie."

Thérèse d’Udekem d’Acoz (Pacte) s’est contentée de répondre que c’était "une manière de voir les choses", mais que cette modification budgétaire n’était pas le choix politique de son groupe et que celui-ci voterait donc contre.