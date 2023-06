Orp-Jauche : une zone d’expansion de crue (ZEC) inaugurée sur la Petite Gette

"Je voudrais insister sur la qualité de l’équipe d’hydrologues, avec Nicolas Demaret, Alexandra Bauwens et Vincent Balthazar, a poursuivi le député provincial. Ils ont préparé le dossier, puis on a fait appel à un bureau d’études et l’intercommunale inBW s’est chargée de l’acquisition des terrains."

C’est souvent cette étape d’acquisition des terrains qui coince et freine l’évolution des projets. "Quand Hugues Ghenne, bourgmestre d’Orp-Jauche, est venu dans mon bureau pour me dire qu’il voulait un ouvrage d’art car ses habitants étaient inondés, je lui ai expliqué que l’achat des parcelles était compliqué, à cause des indivisions et des refus des propriétaires. Sauf que dans l’après-midi, il m’a rappelé pour m’annoncer que tous les agriculteurs donnaient leur feu vert. Cette collaboration avec l’autorité communale, c’est un exemple pour tous les autres bourgmestres. Il est allé voir ses concitoyens et a tout réglé…"

"Les Jauchois vont dormir tranquillement"

Encore faut-il que le projet s’intègre dans une vision globale. "Car chaque commune veut son bassin d’orage, mais c’est difficile de faire comprendre aux élus qu’on fonctionne par bassin-versant et non par commune. Cet ouvrage-ci protégera évidemment Jauche, mais aussi toutes les communes en aval."

Olivier Maroy (MR), député régional et habitant de Jauche, avait fait le court déplacement pour saluer le travail de la Province: "C’est un énorme soulagement pour la population. J’ai encore des images des inondations de 2011, c’était le carnage. J’avais dit à l’époque à Hugues Ghenne, alors que je n’étais encore que journaliste: “Monsieur le bourgmestre, vous serez jugé en fonction de vos actes”. Et je lui rends hommage, il avait compris qu’il fallait agir. Avec des ouvrages comme celui-ci et la sensibilisation, de la population et des agriculteurs, Hugues Ghenne a abattu un travail remarquable. Avec cette ZEC, les Orp-Jauchois dans l’axe de la Petite Gette vont dormir plus tranquillement".

La 14e zone de rétention

Le bourgmestre Hugues Ghenne (UP) a remercié le député provincial d’avoir tenu parole: "En 2011, il y a presque 12 ans, jour pour jour, 1 maison sur 3 était touchée par les inondations. On a immédiatement tenu une réunion avec l’ensemble des opérateurs et dressé une liste de ce qu’il fallait faire sur tout le territoire. Mais ça ne signifiait pas que tout était faisable. Ce vendredi, on inaugure la 14e zone de rétention, dans des bassins-versants".

Ces structures sont accompagnées d’une politique globale. Hughes Ghenne: "La lutte contre les inondations doit être intégrée dans tous les secteurs: urbanisation, aménagement du territoire, agriculture, etc. Les gens veulent construire la maison avec le budget le plus réduit possible, mais parfois on est obligé de leur demander de remonter le bâtiment, pour éviter la catastrophe. Quand tout le monde se met autour de la table, on y arrive".

Une digue sur le Ry des Corées

Le conseil provincial vient par ailleurs de lancer un marché public pour la construction d’une digue sur le ry des Corées. Celle-ci devrait permettre de retenir environ 20 000 m3. "Cela va aussi protéger de nombreuses maisons de Jauche", précise Marc Bastin. Olivier Maroy confirme: "On dirait un petit ruisseau de rien du tout, inoffensif… Mais quand il pleut sur Autre-Église, il se transforme en torrent et devient impressionnant. Bravo à la Province de mener ce projet".