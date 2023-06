Orp-Jauche : une fresque participative et éducative à l’école Saint-Joseph

"À la base, il s’agissait d’une envie des enseignants de mener ensemble un projet de Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA), explique Valérie Godefroi, directrice. Ainsi est née l’idée d’égayer ce mur avec une fresque. Nous avons choisi un thème: la nature. On a ensuite collaboré avec Benoît Manil, notre délégué PECA au Segec, qui nous a mis en contact avec l’ASBL Zinzolin, qui possède un réseau d’artistes. Cette dernière nous a proposé de travailler avec Delphine Heymans."

L’artiste a animé cinq ateliers dans chaque classe et a travaillé les cinq sens dans le jardin de l’école. "En amont, les enseignants ont abordé les thématiques de l’écologie et des énergies renouvelables. Ils ont fait des croquis et Delphine les a mis à l’échelle. Puis, ce sont les enfants qui ont peint la fresque dans son intégralité."

Cette réalisation était finalement l’aboutissement d’une réflexion dans les classes. Un véritable outil pédagogique. "Nous sommes partis des représentations des enfants sur les 5 sens, sur l’état de la matière dans les jardins, précise Hugues Lebrun, instituteur. Nous avons transposé ça en dessins, à partir des photos qui ont été assemblées. Les élèves de 1re primaire, par exemple, ont mis un escargot et un panda qui demandaient à s’abriter de la pluie. Les enfants ont réalisé des pochoirs et se sont entraînés sur du papier, avant que ce ne soit transposé sur le mur."

Tous les écoliers ont ainsi participé, par petits groupes, à l’embellissement du mur. Si la réflexion avait commencé après les vacances de printemps, l’ensemble du travail de peinture a été réalisé la semaine dernière.

"Je suis très satisfaite, très heureuse, souriait la directrice, vendredi. Cette fresque donne de la vie, de la lumière à la cour de récréation. Les enfants sont très fiers de ce qu’ils ont créé. Ils ont peint toute la semaine sous des bâches, pour être protégés de la chaleur."

Pour parvenir à ce résultat, Delphine Heymans a divisé les élèves en petits groupes: "Je participe régulièrement à des projets participatifs avec les enfants autour de la créativité, mais rarement sur un mur aussi grand. C’était très chouette à faire. Avec une grande spécificité: le dessin d’un enfant entrait en lien avec celui d’un autre. Il y a cette relation très intéressante, alors que certains élèves tenaient un pinceau pour la première fois. Je les accompagnais, mais je leur laissais aussi des moments plus souples, pour laisser place à la liberté créative."