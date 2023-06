Des lauriers et trois représentations à Perwez pour les jeunes comédiens du Théâtre d’Appoint

Voici le scénario: Jack Jordin (le monsieur Jourdain de Molière), directeur de la société "Boîte de vache qui rit" voit son entreprise décliner. Sa secrétaire imagine réaliser un clip publicitaire pour redorer le blason de la société et toucher une clientèle plus jeune. Pour le réaliser, elle fait appel à divers spécialistes: un danseur de hip-hop, un DJ, un maître d’armes, un spécialiste en ésotérisme… Voilà donc Jack Jordin en plein apprentissage… Parallèlement à cela, il s’est entiché de Doris, autre directrice de société, qu’il espère séduire grâce à l’aide de son ami Gontran. Pendant ce temps, sa femme Monique tente de le convaincre de marier leur fille Lucile au jeune Olivier…

Les 15, 16 et 17 septembre sur une grande scène

La pièce avait été un beau succès public pour une compagnie de théâtre amateur, puisque les sept représentations avaient affiché complet. Elle a, de plus, reçu un excellent accueil des professionnels. En effet, la création du Jeune Théâtre d’Appoint a été remarquée et a reçu ce lundi 5 juin le Prix d’Excellence et le Prix de l’Humour lors de la cérémonie des Trophées de l’ABCD (Association Bruxelloise et Brabançonne des Compagnies Dramatiques).

Pour fêter ça, les jeunes monteront donc sur la scène du centre culturel de Perwez grâce à l’appui de la Cie du grenier, pour trois représentations supplémentaires les 15, 16 et 17 septembre prochains. Interprétée par Marie De Cocq, Victor Fouret, Elsa Guissart, Jean Guissart, Zélie Jacquemin, Beatriz Lomelino, Antoine Matton, Romane Mercier, Lou Raway, Liam Van Den Eynde, Martin Van Den Eynde et Evi Vandoorne, des jeunes pleins de peps et de fraîcheur, cette comédie-ballet donnerait le sourire aux plus déprimés d’entre nous, alors ne tardez pas à réserver vos places.

Infos et réservations: www.compagniedugrenier.be