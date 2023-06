Orp-Jauche : la rue de Boneffe est rouverte, mais pas terminée

"Les gens se posent toujours des questions et ont l’impression que ça traîne, mais l’entreprise a terminé beaucoup plus tôt que prévu", explique le bourgmestre d’Orp-Jauche, Hugues Ghenne. Le gros œuvre du chantier a été réalisé avant l’hiver. "Il restait l’asphaltage. Cette phase n’a pas pu être effectuée tout de suite, à cause des conditions météorologiques. Quand elles se sont améliorées, l’entreprise a vite fait ça…"