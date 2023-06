Orp-Jauche : deux carrefours en voie de sécurisation

"On a décidé de sécuriser le carrefour dit des Marronniers, à Orp-le-Petit, à la jonction entre la rue Jadot et la rue du Château, a annoncé le bourgmestre, Hugues Ghenne. On va faire un marquage au sol pour réduire les risques d’accident à cet endroit." Un deuxième carrefour a été retenu, "à l’entrée de Marilles, au croisement de la rue Haute et de la rue Léon Gramme". Là aussi, un marquage au sol sera réalisé.

Ce n’est pas mal, mais pas assez, estime le groupe Pacte (opposition): "Nous regrettons qu’un dispositif plus contraignant ne soit pas mis en place, comme des poteaux, pour inciter les automobilistes à respecter ce marquage, a commenté Thérèse d’Udekem d’Acoz. Le triangle strié n’est pas toujours respecté. Des poteaux, en laissant assez d’espace pour que les agriculteurs puissent passer, ça oblige les automobilistes à respecter le marquage. Enfin, espérons que les marquages au sol suffiront…"

Sur la forme aussi, la conseillère a formulé une remarque: "Nous regrettons que la majorité attende toujours l’accord unanime de la population pour agir. Pour la rue Jadot, une riveraine a déjà demandé à plusieurs reprises qu’on y limite la vitesse. Il est prévu des places de parking en quinconce, mais la majorité est frileuse car elle n’a pas l’accord de tout le monde. Idem pour la rue de la Bruyère, à Énines. Le dispositif est bloqué parce qu’un riverain n’en veut pas, alors que tout le monde y est favorable…"

Dans sa réponse, le bourgmestre a souligné que c’est la Région wallonne qui incite les Communes à ne plus installer de bollards (poteaux en plastique): "Dans la commune, il y a des camions et des tracteurs qui doivent circuler. Ces bollards sont systématiquement détruits, parce que les agriculteurs ne savent pas faire autrement. Le système des marquages au sol fonctionne bien et est préconisé par la Région wallonne".