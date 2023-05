Orp-Jauche: Porte-Voix chantera pour la Maison Maternelle

Un groupe se démarque toutefois, l’ensemble vocal Porte-Voix. Ses 25 choristes raviront le public dans l’église d’Enines. Pour une bonne cause. "Nous proposons des polyphonies du monde a cappella, annonce Nathalie Borgomano, qui dirige le chœur. Nous sommes un groupe de femmes amateures, on répète souvent, comme plein de chœurs, avec beaucoup de plaisir. Et cela se ressent d’ailleurs sur scène. On organise aussi souvent des concerts au bénéfice d’une œuvre qui a un impact positif pour les femmes."

En une vingtaine d’années d’existence, les chanteuses ont déjà soutenu pas mal de projets. "À chaque fois, on discute entre nous pour voir qui on pourrait aider et une membre propose un projet. Donc ce sont toujours des thématiques qui nous touchent directement et personnellement."

La localisation géographique n’a d’ailleurs pas d’importance. "On a chanté pour l’Afrique. On connaissait des femmes qui se rendaient dans les villages, notamment pour réparer d’autres femmes. C’était assez fort. On a aussi aidé des femmes qui montaient de petits projets là-bas."

Sauf que cette fois-ci, c’est un acteur plus local qui a été retenu: la Maison Maternelle du Brabant wallon, qui accueille des femmes en détresse sociale, enceintes ou accompagnées d’enfants. Quinze chambres individuelles y permettent une vie en autonomie. Le tout, bien sécurisé, afin d’éviter tout risque avec des conjoints ou anciens conjoints violents. Afin d’apporter un soutien financier à cette institution, l’ensemble vocal Porte-Voix se produira ce dimanche 4 juin, à 15 heures, à l’église Saint-Feuillien d’Énines. Les places seront vendues à 12 € pour les adultes, 10 € en prévente. Et les bénéfices iront donc à l’association.

