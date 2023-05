Aurore Carlens occupe en fait une partie du magasin La Lucarne du Grenier, qu’elle gère également avec son conjoint. Son truc à elle, ce sont les maisons de poupée miniature. Une passion finalement peu répandue chez nous.

"J’adore tout ce qui est petit, admet Aurore Carlens, qui a ouvert sa boutique ce 18 mai. Ce qui me plaît, c’est de changer l’aménagement, ce que je peux faire avec une maison de poupée. J’ai gardé mon âme d’enfant. Quand j’étais petite, je rêvais d’avoir une telle maison, mais je n’en ai jamais reçu."

Son vœu ne s’est donc exaucé que bien plus tard. D’ailleurs, les pièces qu’elle vend aujourd’hui sont destinées aux adultes. "Ce sont principalement des maisons de poupée 1/12e, pour adultes car elles sont fragiles. À l’intérieur, on y retrouve de vrais meubles miniatures, avec les tiroirs qui s’ouvrent et des carreaux. C’est comme une véritable maison, mais de petite taille."

Souvent utilisés comme objets de décoration

Dans Le mini monde de Loli et Mawin, on retrouve aussi des bandes dessinées et jouets d’époque. "Je touche en effet un public un peu plus large, mais bizarrement ce sont à nouveau les adultes qui s’y retrouvent. Les jouets vintage, ça les attire parce qu’ils les possédaient quand ils étaient plus jeunes. Parfois, ils les offrent à leurs enfants, même s’ils sont souvent utilisés plutôt comme objets de décoration ou pour leur collection."

Ce n’est toutefois pas simple d’attirer tous ces nostalgiques. "Il n’y a rien de neuf, c’est à chaque fois des pièces en seconde main."

La Jandrinoise choisit méticuleusement tout ce qu’elle dispose dans sa boutique. "Je chine beaucoup, que ce soit sur les brocantes ou en salle de vente. D’autres brocanteurs de l’étranger aussi me proposent des objets. Ce n’est pas évident à trouver."

Une activité qu’elle exerçait déjà par le passé, vu que La Lucarne du Grenier que son conjoint tient toujours est un magasin de brocante et d’antiquité.

Une affaire très internationale

Sauf que la particularité de sa nouvelle affaire, située dans la campagne orp-jauchoise, c’est qu’elle est en fait très internationale. "Les pièces viennent de France, d’Angleterre, d’Italie, du Luxembourg ou d’Espagne, mais en fait très rarement de Belgique. D’ailleurs, je vends beaucoup sur Internet et j’ai relativement peu de clients chez nous. Cette passion est assez peu répandue par ici, alors qu’elle est très développée aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Là-bas, chacun a sa maison de poupée vintage."

D’après Aurore Carlens, des boutiques comme la sienne, il n’en existe qu’à Nieuport ou Rixensart. "Mais à Rixensart, ce sont des objets neufs, pas de seconde main."

En entrant dans son magasin situé au numéro 28 de la rue de Genville, on plonge donc dans une autre époque. "C’est vraiment un monde à part et c’est un public très particulier. Je pense que ça s’explique par une certaine méconnaissance. Quand j’ai organisé les por tes ouvertes, des gens sont venus découvrir la boutique et étaient émerveillés. Ils ont dit que ce serait génial pour l’anniversaire de telle ou telle personne. Ils ne savaient juste pas qu’il y avait des maisons de poupée de ce style."