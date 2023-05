Orp-Jauche : une première formation aux chants des oiseaux

Reconnaître les chants des oiseaux, c’est le thème de cette formation qui aura lieu ce samedi matin (10 h), sur la place communale d’Orp-Jauche. "Hervé Paques, un bénévole de chez Natagora, passionné de la nature en général et plus particulièrement des oiseaux, vient proposer cette formation aux chants des oiseaux, explique Didier Houart, l’échevin de l’Environnement à Orp-Jauche. Il va d’abord présenter, à l’intérieur, les différents chants et différentes espèces d’oiseaux. C’est un exercice pour l’oreille."