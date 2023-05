Nouvelle coupure d’eau à Orp

Difficile toutefois d’évaluer les dégâts et d’énumérer les rues touchées, mais la coupure d’eau n’était clairement pas anodine. Le point positif, c’est que la fuite a évidemment été facilement détectée, vu qu’elle se trouvait au niveau du chantier. "Nous n’avons pas dû faire de recherches et on a su tout de suite quel matériel acheminer sur place pour effectuer la réparation. Celle-ci est en cours et doit être rapide", ajoutait Benoit Moulin vers 15 h.

Le retour à la normale est prévu en fin d’après-midi, voire en début de soirée. "En gros, une fois que la réparation est terminée, on doit encore compter deux heures pour la remise en service. Il faut remettre de la pression, s’assurer que tout tient bien, réaliser des purges en voirie pour évacuer les eaux sales, etc."

Ces derniers mois, les habitants d’Orp-Jauche ont été régulièrement victimes de coupures d’eau ou de baisses de pression. Mais il s’agissait plutôt des conséquences des infrastructures vieillissantes. Ce qui n’est pas le cas ce vendredi.