Orp-Jauche : trois éoliennes sur Lincent à l’enquête publique

Vu la proximité avec le Brabant wallon, les habitants d’Orp-Jauche et Hélécine sont également concernés par le dossier. Ces trois Communes devront ensuite remettre un avis et ce sont les fonctionnaires, délégué et technique, qui délivreront ou non le permis d’exploitation au promoteur éolien.

"Ce projet n’a pas véritablement d’impact sur Orp-Jauche, car les trois éoliennes seront placées derrière celles déjà présentes dans le parc éolien situé le long de l’autoroute E40", commente Hugues Ghenne, le bourgmestre d’Orp-Jauche.

Greensky, le nom du parc éolien en question, a été inauguré en 2017, et est composé de 9 turbines, d’une puissance maximale de 2 mégawatts chacune. Ce qui représente au total la consommation de 16 500 familles, informe Engie sur son site internet. Les nouvelles éoliennes seront donc plus efficaces, au niveau de la production.

"Nous allons attendre le retour des citoyens, voir comment ils se prononcent sur ce projet et on verra si on remet un avis", poursuit le bourgmestre.

Hugues Ghenne est cependant nettement moins enchanté par un autre dossier éolien. "Cela foisonne en ce moment, car il y a un nouveau projet sur Orp, pour mettre des éoliennes du côté de Noduwez. C’est bien de produire des énergies alternatives, mais il faut voir les nuisances que cela peut engendrer. Le promoteur propose cette fois 3 mâts. On n’en est qu’au début du projet, mais nous avons déjà émis des réserves négatives. Ces mâts sont, selon nous, trop près des habitations."

Cela n’empêchera toutefois pas le promoteur d’introduire une demande de permis et d’organiser une enquête publique, pour sonder les habitants de Noduwez. Et ce sera à nouveau aux fonctionnaires de la Région wallonne d’octroyer le précieux sésame… ou pas.