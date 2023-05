La Maison des Jeunes d’Orp-Jauche fête ses 10 ans

Son hyperactivité et sa créativité ont été reconnues par ce même service qui a fait passer la MJ du niveau 3 au niveau 2, en 2021. Une belle reconnaissance pour ce projet qui, à la base, a été lancé par la MJ de Hannut (Liège) et le conseil communal des enfants d’Orp-Jauche. Une vraie réussite qui perdure donc depuis plus d’une décennie, avec notamment un échange mis en place avec des jeunes de l’île de la Réunion. Rien que ça.

Pour célébrer tout ça, après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra de 17 h 30 à 19 h 30, un drink d’ouverture sera servi dans les infrastructures, situées rue du Chaufour. "Ensuite, diverses animations de type “maison des jeunes” seront proposées tout au long de la soirée : kicker, PlayStation, ping-pong, fléchettes, mölkky, etc. Vous pourrez aussi découvrir nos actions grâce aux vidéos et photos, prendre un verre au bar, rencontrer plein de monde", explique Vanessa Haté, animatrice à la MJ. Un food truck sera également de la partie, avec des hamburgers artisanaux.

Avec la remorque Gobelets

"À partir de 20 h 30, l’ambiance musicale sera assurée par des membres de la MJ. Du rock à la techno, en passant par le rap : il y en aura pour tous les goûts."

Nouveauté tout au long de l’événement : la participation de la… remorque Gobelets. "Grâce au soutien de la Commune, nous avons fait l’acquisition d'une remorque et d’un stock de 10 000 gobelets réutilisables. La remorque est aménagée pour permettre le nettoyage de ces gobelets en extérieur. Bac évier sur roulettes, 100 mètres de tuyau de raccordement pour l’eau, bacs d’égouttage… tout y est."

Ce dispositif (gobelets et remorque) est également disponible gratuitement pour les clubs et associations d’Orp-Jauche.

Toutes les informations sur l’événement se trouvent sur la page Facebook : Maison des Jeunes Orp-Jauche.