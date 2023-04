Orp-Jauche : le plan de mobilité de Noduwez retardé

Des travaux sur la N279, voirie régionale, ont également perturbé les plans initiaux. Un arrêté a été pris par le bourgmestre afin de modifier la circulation et de mettre en place une déviation. Celui-ci devait prendre fin ce mercredi.

Les remarques formulées par la tutelle seront, donc, intégrées à ce plan de mobilité. "On installe quelques chicanes, on laisse la rue Boulanger à sens unique. La rue Landeut à double sens. La rue de l’Étoile également à double sens. Ce qui doit permettre de laisser souffler les rues Ramoiseau et d’Orp. On permet aux gens de retrouver une quiétude. Ces mesures seront évaluées de manière continue. Peut-être que dans trois ou quatre mois, on ajoutera ou retirera un dispositif, en concertation avec les riverains. Je pense notamment à la rue de Gollard."

Le groupe Pacte (minorité) a demandé des éclaircissements sur l’agenda de tout ce chantier. Il apparaît que les aménagements prendront un peu de temps à voir le jour. Ce ne sera pas pour demain. "On a tout le matériel, donc on intercalera ce dossier dans le planning du service des travaux. Mais s’il y a des inondations ou des festivités, les ouvriers ne pourront pas s’en charger tout de suite."