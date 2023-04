Orp-Jauche : l’Accueil Temps libre organise une journée des familles, ce dimanche, à Orp-le-Grand

Les animations seront variées tout au long de la journée, avec des démonstrations des différents clubs sportifs et associations: tennis de table, taekwondo, basket-ball, kin-ball, tir à l’arc, football, équitation, judo, multisports, fanfares, théâtre, bibliothèque, dessin, expression artistique et créative, etc.

"Les parents pourront aussi se renseigner sur l’offre proposée et faire connaissance avec les opérateurs actifs dans la commune. Les possibilités sont multiples et répondront sans aucun doute aux demandes de chaque famille", poursuit Maud Stordeur.

L’entrée est gratuite, de même que toutes les séances d’initiation qui seront proposées aux enfants. Ajoutons que des balades seront également accessibles, ainsi qu’un château gonflable et des ateliers de grimage.

Les familles présentes auront la possibilité de participer à un concours doté de lots offerts par les opérateurs. Chaque enfant présent recevra une carte concours pour tenter sa chance lors du tirage au sort. À gagner: des livres, des tenues de sport, des bons pour un stage, des places pour un spectacle, des réductions de cotisation…