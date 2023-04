Orp-Jauche: le Centre de Hemptinne a reçu la princesse Léa... et un grand gâteau-château en chocolat

Une initiative organisée en à peine 48 heures par le Fonds d’entraide prince et princesse Alexandre de Belgique. "Une amie qui préfère garder l’anonymat, sponsor de l’événement, m’a demandé de l’offrir à une œuvre qui m’est chère. Connaissant un résident et ayant entendu parler de ce centre, je me suis dit que c’était l’endroit où cette magnifique pièce montée devait être offerte. Bien entendu, je suis impressionnée par ce château. C’est toute la magie de l’artiste, qui réussit une œuvre inattendue en si peu de temps. C’est un cadeau plein de rêves dont nous avons bien besoin."

La réalisation du pâtissier avait en effet fière allure, avec ses étangs composés d’œufs en chocolat au pied des donjons. Michael Lewis-Anderson était d’ailleurs présent à Jauche pour présenter son travail… et distribuer les chocolats.

Pour les résidents, c’était une activité de plus dans un programme déjà bien chargé. "Nous avons des ateliers culinaires, mais nous ne préparons pas que du chocolat, sourit Sophie Monnaie, directrice du Centre de Hemptinne. Nous proposons de l’hippothérapie, avec nos deux chevaux. Les résidents sortent au printemps et en été. Il y a aussi une piscine à l’intérieur de l’établissement, ils s’y rendent régulièrement. C’est un moment de détente pour eux. En plus, il y a des activités manuelles, cognitives, artistiques. Certaines sont collectives et d’autres plus individuelles, selon le type de handicap."

Le Centre de Hemptinne accueille 60 résidents, répartis en six groupes. Des adultes de 18 à 75 ans, en situation de dépendance. "Ils peuvent rester dans le centre, jour et nuit, et rentrent dans leurs familles le week-end ou la semaine, selon la demande des proches. Ils sont encadrés par des éducateurs, des ergothérapeutes, des kinés…" Sans parler des ouvriers, cuisiniers, du personnel technique et administratif.

Un accompagnement très complet… et assez rare. "Après 18 ans, c’est plus difficile de trouver un centre adapté aux personnes en situation de handicap, surtout quand ils sont porteurs d’une pathologie plus importante. Ici, la dépendance est totale pour environ 40 des 60 résidents. Pour ces profils, les places ne sont pas fréquentes", reconnaît la directrice.

Et le fonctionnement n’est pas forcément aisé. "Nous sommes financés majoritairement par l’Agence wallonne pour une vie de qualité. Une partie de nos rentrées provient également des mutuelles et il y a quelques donateurs. Ils sont très précieux. Enfin, nous essayons de répondre aux appels à projets. Ce jeudi encore, nous venons de rentrer un dossier, dans le cadre d’un de ces appels, dans le but de rénover notre mobilier. Il n’est plus adapté aux groupes de vie, car les résidents sont de plus en plus dépendants. Notre mobilier date d’il y a quinze ans et doit être renouvelé", termine Sophie Monnaie.