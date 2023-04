Des exposés à Chastre et Orp-Jauche pour raconter la guerre aux élèves de l’école militaire

Les élèves ont choisi la Bataille de Gembloux, avec en prélude la bataille de la Petite Gette, les 12 et 13 mai 1940. "Avec un accent mis sur la présence et participation des Marocains. Des troupes venues d’Afrique ont joué un rôle important dans le combat, sur la position Dyle." Une petite délégation marocaine a assisté aux présentations, afin d’apporter un complément d’information.

La première division marocaine bloque les Allemands

Trois élèves en première master ont réalisé des exposés: l’un au monument à la cavalerie française à Jandrain, un autre au château d’eau de Jandrain et enfin devant l’église d’Orp-le-Grand. Avec à chaque fois un angle différent. Le point de vue des Allemands, des Français ou encore des Marocains présents aux côtés des Français.

"J’explique les combats que la première armée a menés entre Wavre et Namur, ce qu’on appelle le"Trou de Gembloux", précise Max, l’un des étudiants à exposer les faits historiques au château d’eau. On peut penser que les Allemands ont traversé avec la Blitzkrieg et leurs chars invincibles cette vallée, mais ce fut tout le contraire. Ils ont été retenus lors de ce qui restera comme étant la première bataille de chars de l’his toire."

Si ce lieu a été choisi, c’est que les impacts des balles et obus sont toujours présents sur le château d’eau. Témoin de l’Histoire.

"La première division marocaine, une division assez vite oubliée, a mené un combat exemplaire et a réussi à bloquer les Allemands."

Un rôle loin d’être anodin. "Ils venaient d’un protectorat français mais avaient leur propre armée et n’étaient pas des troupes coloniales. C’était une armée de métier. Suite aux combats menés lors de la première guerre mondiale, ils ont acquis une très bonne réputation: une division d’élites, endurcie et bagarreuse. C’est pour ça qu’elle a été placée à Gembloux, au centre de la ligne Wavre-Namur. Selon les plans français, c’est elle qui devait faire face à l’effort principal allemand. C’est ce qui s’est passé et elle a tenu bon. Elle s’est montrée tellement farouche qu’elle a surpris les Allemands, qui vont, par la suite, leur montrer un grand respect. Il faut savoir qu’ils ont traversé 130 kilomètres avant d’arriver sur leurs positions. Ils ont résisté et se sont battus jusqu’au bout."

Pas que symbolique

Pour les bacheliers, c’est un acte de commémoration, "pour ceux qui se sont battus avant nous et qui nous ont permis de vivre dans un État libre."

Cet exposé n’est pas uniquement symbolique. "Tactiquement, ce sont des leçons qui peuvent être emmenées pour plus tard, estime Max. Les chars par exemple: quand est-ce que c’est une bonne idée de les utiliser ? Dans les villes, ils sont coincés. Ils ont besoin de plus d’espace pour des mouvements de contournement."

Les étudiants ont aussi découvert la stratégie développée par les Allemands. "Ces derniers ont surpris les Français tactiquement. Ils ont concentré leurs moyens et cherché la victoire immédiatement. Alors que lors de la première guerre mondiale, on essayait de tenir le plus longtemps et de fatiguer l’adversaire. Les Français étaient encore dans cette logique."

Et ce n’est pas tout. "Les Français ont utilisé le blindé comme un moyen d’appui à l’infanterie, alors que les Allemands les ont utilisés pour traverser les lignes. L’infanterie ne servait plus qu’à 'nettoyer' ce qu’il restait."

En début d’après-midi, après avoir suivi les trois exposés à Orp-Jauche, les étudiants ont repris la route en direction de la Nécropole de Chastre. Ils ont eu droit à une nouvelle présentation, avant le salut au drapeau pour conclure cette journée "Remember".