Quatre-vingt fois Lionel Vinche à l'espace Le Neuf à Orp-Jauche

"Un ensemble très diversifié, s’enthousiasme Violeta Deltell. Des huiles, des gouaches, des gravures, et même du stylo à bille. Lionel Vinche a l’art de transformer le quotidien le plus banal en poésie, de nous réconcilier avec les jours qui défilent. Ce qui me fait craquer, c’est son côté informel, drôle, coquin, tendre, ou encore ses petits clins d’œil à la vie de tout un chacun. Une simple boîte de chocolats, par exemple, l’inspire."

Comment le peintre et la galeriste sont-ils entrés en contact ? "J’ai découvert la variété de son œuvre à Glabais, à l’Espace B, il y a cinq ou six ans, répond Violeta Deltell. J’ai apprécié l’homme et les facettes de l’artiste, car il est à la fois peintre et poète. Il ne se prend pas au sérieux et il lui arrive de nettoyer ses pinceaux à l’arrière de ses tableaux en y laissant de petits signes, comme pour laisser une trace. Cela devient rare de rencontrer un artiste qui possède, en toute simplicité, cet art de la spontanéité. Cela se traduit même dans son langage. La vue d’un mouton, chez lui, dérive vers les jeux amusants de l’enfance et lui fera dire qu’il a toujours aimé le saute-mouton. Cet état d’esprit se traduit aussi sur la toile, dans sa confiance en la vie, dans l’équilibre de ses œuvres, dans le choix toujours judicieux de ses couleurs, dans la force de ses noirs et blancs, qu’il manie avec vivacité et le sens inné de la beauté. Pour Jean-Paul Dispaux comme pour moi, c’est un artiste d’exception qui demeure un doux rêveur. Ce trait de caractère sera d’ailleurs l’intitulé de notre exposition."

Portrait express

Lionel Vinche, né à Antoing en 1936, est aujourd’hui Bruxellois. Il peint depuis 1961 et a commencé à exposer dès 1963. Attaché jadis, dans la capitale belge, à la galerie Bernard Cats, il a exposé un peu partout dans le monde : Allemagne, Argentine, Congo, France, Italie, Pays-Bas, Suisse. Il a présenté ses créations dans les foires d’art belges et étrangères. Elles sont aussi reprises dans les collections privées et publiques, notamment à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’exposition "Doux rêveur" se tient donc à l’espace d’art Le Neuf (rue Brehen 9, à Marilles), du 24 mars au 16 avril 2023 (le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h et sur rendez-vous en semaine au 0473 60 05 95). Le vernissage se tient ce 24 mars, de 19 h à 22 h.