Or-Jauche : Pacte (opposition) propose une délégation limitée

"C’est le Code du développement territorial , on ne le conteste pas, a réagi Arnaud Morandin (Pacte, opposition). La Commune a la possibilité de le faire, mais elle n’y est pas obligée. La population râle sur les politiques et réclame de la transparence, je ne trouve pas que ce soit un bon signal de dire que tout se passe au collège, sans débat au conseil communal, lieu ouvert au public. Offrir cette facilité pour de petits montants, nous y sommes favorables. Mais pas pour des dépenses importantes."

Le groupe Pacte a donc formulé une proposition alternative: maintenir les 30 000 € à l’extraordinaire et appliquer le même plafond pour l’ordinaire et les marchés de concession.

Réaction du maïeur, Hugues Ghenne (UP): "N’importe quel conseiller communal, majorité ou opposition, peut consulter la farde du collège communal, en faire la publicité… Nous avons estimé que sur base des expériences dans les autres communes, à la Région et d’après nos connaissances, il était opportun d’appliquer cette mesure prévue par le code wallon."

Le groupe Pacte a insisté, estimant que sa formule était finalement un bon compromis. Sans pour autant convaincre le bourgmestre. Hughes Ghenne: "Je pense que notre délégation est transparente. Il y a des conseillers qui ont été élus pour faire leur travail. Les citoyens qui le souhaitent peuvent d’ailleurs contacter la tutelle s’ils veulent obtenir des informations complémentaires. Et je peux vous dire que lorsque cette tutelle nous demande des comptes, on a intérêt à faire vite. De plus, lorsque vous apercevez qu’une mesure a été prise au collège, vous avez la liberté de faire ajouter un point à l’ordre du jour pour en débattre. Ces points ajoutés bénéficient d’ailleurs souvent de plus de publicité que les autres."

Olivier Maroy (UP) a ajouté que la majorité en fait déjà beaucoup pour la transparence: "L’interpellation citoyenne existe chez nous, les portes sont grandes ouvertes. Mais il n’y a pas grand monde…"

De fait, il n’y avait personne dans le public lors du conseil communal de ce mardi.