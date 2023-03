Orp-Jauche : rencontre ce jeudi avec trois écrivains

Chroniqueur, romancier (Quand les singes se prennent pour des dieux, son premier roman, a été couronné, en 2014, par le Prix de la ville de Mazamet), Philippe De Riemaecker se fait une joie de présenter ses deux collègues écrivains Albert Dupont et Manuel Verlange.

"Ce ne sont pas des inconnus, explique-t-il, et leur parcours, à tous les deux, est particulièrement intéressant. Albert Dupont, qui n’est autre que le petit-fils de l’ancien bourgmestre d’Orp-Jauche, est l’auteur de deux romans qui se déroulent dans son village : “Meurtre au Château Rose” et “Le Meunier de la Vallée” . Il nous fera partager son bonheur et sa passion pour l’écriture."

Manuel Verlange, lui, est un cas dans le monde de l’édition. Il a beaucoup et longtemps écrit, puisqu’une cinquantaine de ses romans ont essuyé les refus des éditeurs. L’homme ne s’est pas découragé et il a bien fait: le Prix de l’Évasion a couronné en 2021 son roman Demain n’est pas certain au Salon du livre de Llupia, en France. "Et maintenant, sourit Philippe De Riemaecker, ses romans ou ses biographies, cartonnent. C’est le cas de son portrait de l’industriel Alfred Grosjean, publié l’an dernier, ou encore de la trajectoire du publicitaire Jean-Luc Van Damme."

Rencontre littéraire, ce jeudi 9 mars, à 19 h 30, place Albert Dupont, 7, à Orp-le-Petit. Inscription par téléphone au 019 63 02 19 ou par e-mail à carine.vanderweyen@orp-jauche.be.